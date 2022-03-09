烏克蘭熱線響不停 大批俄羅斯人也來「戰場尋親」

烏克蘭國營熱線接獲許多焦急的俄羅斯民眾來電。圖為俄羅斯官方電視台的畫面。(路透)

烏克蘭 國營熱線接獲許多焦急的俄羅斯民眾來電，詢問征戰親人下落；此熱線自俄烏戰爭開打以來，已接獲超過6000通來電。

俄烏終戰短期內無望，烏克蘭國營熱線音檔摘錄內容，包括「抱歉打擾，我打來詢問關於我兄弟的情況」、「你有關於我先生的任何消息嗎」，顯示俄烏民眾殷切企盼親屬平安返家。

許多來電者顫抖的聲音，不是要尋找烏克蘭戰士，而是希望探詢俄國 士兵的消息。

部分錄音內容顯示，致電者焦急、絕望及忐忑不安，以及許多俄國士兵似乎不知道作戰計畫，也不知道會被派到哪裡，甚至不准聯繫親人。

烏克蘭內政部設置的熱線「活著從烏克蘭回來」(Come Back From Ukraine Alive)表示，原先基於人道和宣傳而設置。

受過心理學訓練的接線生克莉絲緹娜(Kristina)表示，「我們協助俄國士兵尋找親屬，許多士兵被欺騙，不明就裡被送來烏克蘭；第二，我們將協助阻止這場戰爭。」

克莉絲緹娜表示，俄烏戰爭開始後，熱線電話鈴響沒有停過，從上月24日以來，已接獲超過6000通電話。通聯記錄顯示，部分電話來自俄國以外的地區，包括歐洲和美國，如維吉尼亞州 、紐約州和佛羅里達州。

CNN聯繫從美國撥打「活著從烏克蘭回來」熱線的三人，其中住在維吉尼亞州的馬拉特(Marat)表示，他在與烏克蘭政府有關的Telegram頻道「尋找失蹤者」中，發現表親的身分證；此頻道用來發布被俘虜或傷亡的俄軍，內容包括護照、姓名、軍牌和軍籍。

馬拉特說，「我們深諳他可能在戰鬥中身亡，但我們試圖收集關於他的遺體在哪，或可能在哪裡找到的資訊；或者，懷抱一絲他還活著的希望。」

馬拉特的親戚住在俄國烏法(Ufa)，他們請馬拉特協助撥打熱線，以免俄國當局查到他們聯繫烏克蘭熱線而遭報復。