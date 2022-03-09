我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

「除非槍口指著我」 馬斯克拒用星鏈封鎖俄國新聞

編譯洪毅／綜合8日電
儘管歐美都切斷俄羅斯的對外宣傳，馬斯克堅信言論自由原則，不同意封鎖俄國的新聞。(美聯社)
儘管歐美都切斷俄羅斯的對外宣傳，馬斯克堅信言論自由原則，不同意封鎖俄國的新聞。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭，SpaceX、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)表示，他是個「絕對的言論自由主義者」，因此SpaceX的「星鏈」(Starlink)不會封鎖俄國的喉舌；不過馬斯克也透過星鏈，幫助受到斷網威脅的烏國民眾得以使用網路。

馬斯克於5日在推特上表示：「有不包括烏克蘭在內的政府要求星鏈封鎖俄羅斯新聞，但除非被槍口指著，不然我們不會這樣做，抱歉我是個絕對的言論自由主義者。」

由於俄羅斯的入侵行為，包括臉書、Google及旗下的YouTube、微軟(Microsoft)、Reddit、Snapchat、Spotify、Telegram、抖音(TikTok)、推特等平台，都對俄國媒體祭出不同的反制措施，尤其是官方的喉舌。

例如Reddit就禁止張貼俄羅斯國營的RT電視台及衛星通訊社(Sputnik)的新聞連結；Telegram則是移除有不少用戶追蹤的RT電視台帳戶；而泰半俄國官媒在臉書的觸擊率都遭到調降。

由於歐美多個平台限制俄羅斯政府喉舌，因此俄國也祭出報復，例如封鎖俄國民眾使用臉書及推特，還有由政府資助的歐美新聞網如美國之聲(VOA)、自由歐洲電台/自由電台(RFE/RL)、德國之聲(Deutsche Welle)等。

雖然馬斯克拒絕在其系統上封殺俄羅斯官媒，但是對於烏克蘭副總理費多羅夫(Mykhailo Fedorov)稱國內有斷網危險的請求，馬斯克也將星鏈衛星布建於烏國上空，並在5日啟動供烏國民眾使用。

但馬斯克也示警星鏈成為俄羅斯攻擊目標的危險性，民眾應「審慎使用」，避免俄軍發現非俄國的通訊網路正在運作，因此建議只在需要時才接上天線，也要盡量遠離人群，並適度偽裝天線以掩人耳目。

俄羅斯 馬斯克 俄國

上一則

從俄烏看台海 CIA局長：不會低估北京對台決心

下一則

烏克蘭熱線響不停 大批俄羅斯人也來「戰場尋親」

延伸閱讀

籲中美合作減碳…秦剛對談馬斯克 兼體驗最新自駕車

籲中美合作減碳…秦剛對談馬斯克 兼體驗最新自駕車
烏總統與馬斯克通話 邀請他戰後訪問烏克蘭

烏總統與馬斯克通話 邀請他戰後訪問烏克蘭
擴大攻擊力道 馬斯克大方邀汽車工會辦工會投票

擴大攻擊力道 馬斯克大方邀汽車工會辦工會投票
「除非拿槍逼我」 馬斯克：「星鏈」不封俄羅斯新聞

「除非拿槍逼我」 馬斯克：「星鏈」不封俄羅斯新聞

熱門新聞

俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。Getty Images

大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰

2022-03-05 21:15
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

2022-03-06 22:07
烏克蘭南部城市主要港口城市馬立波，攝於24日。當地守軍向外媒發訊，坦承他們已被俄軍包圍。美聯社

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

2022-03-02 04:12
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17
俄烏戰爭今天進入第12天，全球紛紛加入聲援烏克蘭行列。歐新社

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

2022-03-07 09:03

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊

開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜