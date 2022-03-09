「除非槍口指著我」 馬斯克拒用星鏈封鎖俄國新聞

儘管歐美都切斷俄羅斯的對外宣傳，馬斯克堅信言論自由原則，不同意封鎖俄國的新聞。(美聯社)

俄羅斯 入侵烏克蘭，SpaceX、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)表示，他是個「絕對的言論自由主義者」，因此SpaceX的「星鏈」(Starlink)不會封鎖俄國 的喉舌；不過馬斯克也透過星鏈，幫助受到斷網威脅的烏國民眾得以使用網路。

馬斯克於5日在推特上表示：「有不包括烏克蘭在內的政府要求星鏈封鎖俄羅斯新聞，但除非被槍口指著，不然我們不會這樣做，抱歉我是個絕對的言論自由主義者。」

由於俄羅斯的入侵行為，包括臉書、Google及旗下的YouTube、微軟(Microsoft)、Reddit、Snapchat、Spotify、Telegram、抖音(TikTok)、推特等平台，都對俄國媒體祭出不同的反制措施，尤其是官方的喉舌。

例如Reddit就禁止張貼俄羅斯國營的RT電視台及衛星通訊社(Sputnik)的新聞連結；Telegram則是移除有不少用戶追蹤的RT電視台帳戶；而泰半俄國官媒在臉書的觸擊率都遭到調降。

由於歐美多個平台限制俄羅斯政府喉舌，因此俄國也祭出報復，例如封鎖俄國民眾使用臉書及推特，還有由政府資助的歐美新聞網如美國之聲(VOA)、自由歐洲電台/自由電台(RFE/RL)、德國之聲(Deutsche Welle)等。

雖然馬斯克拒絕在其系統上封殺俄羅斯官媒，但是對於烏克蘭副總理費多羅夫(Mykhailo Fedorov)稱國內有斷網危險的請求，馬斯克也將星鏈衛星布建於烏國上空，並在5日啟動供烏國民眾使用。

但馬斯克也示警星鏈成為俄羅斯攻擊目標的危險性，民眾應「審慎使用」，避免俄軍發現非俄國的通訊網路正在運作，因此建議只在需要時才接上天線，也要盡量遠離人群，並適度偽裝天線以掩人耳目。