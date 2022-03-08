學童上學「解罩」 有的家長希望再戴一陣子 校方安撫

各大學區紛紛解除上學戴口罩的規定，但有些家長仍希望孩子戴上口罩。（美聯社）

全美各大學區 紛紛解除學童上學戴口罩 的規定，有些家長仍不安心，因為疫情尚未完全解除，但解罩令一經頒布，只能靠校長、老師設法安撫家長。

紐約市7日宣布解除口罩，費城9日宣布，芝加哥 也預定14日實施這項命令。休士頓、達拉斯等南部大城和某些州上周就解除口罩令。

有些家長很高興子女上學再也不用戴口罩，但較謹慎的父母，仍希望自己的孩子再戴一段時間，這會不會造成同學異樣的眼光？家長、老師、校長就新規定，勢得做到平衡大家的心理需求。

阿拉斯加安克志學區督察長畢雪普(Deena Bishop)說，她聽到某些老師不經意透露，解除口罩令對有些家長和學生，並不怎麼「順心、合意」，例如，老師單獨挑剔戴口罩的學生，讓家長很不高興；又有老師希望大家仍戴口罩，讓不戴的學生，反而感到愧疚。

督導100家公立學校的畢雪普說，各校師生都要謹記這些案例，每個家長如何決定保護自己孩子的健康，「我們都要尊重。」

她說，戴不戴口罩的爭論終於可以落幕，「大家該回歸主題，把孩子教育好。」

確診率下降，聯邦疾病防治中心(CDC)提出新的防疫指南，宣告多數國人居住地區感染風險已經降低，本來統一口罩令的州，如紐約、康州、麻州、伊利諾和德拉瓦，紛紛據以廢止這項規定。

新澤西和羅德島州7日宣布上學免戴口罩，加州、俄勒岡和華盛頓三州聯合宣布，12日起免戴口罩。

但是反對這麼快解除口罩令的人，引述CDC的數據說，5-11歲兒童的接種率不到四分之一，12-17歲也僅58%，全不設防恐無意間又擴大染疫率。基於這項憂慮，有些地方政府乾脆下放決定權給學區。

波士頓、洛杉磯、華府暫時保留口罩令，等學童接種率高一點再說，或先跟教師工會商議。教師是反對解罩的主力。芝加哥學區宣布3月14日解罩，教師工會揚言要告上法庭，因為違反去年7月雙方達成本學年結束後才解除的協議。