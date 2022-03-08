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全美第一州 佛州建議健康兒童不用打疫苗

記者張聲肇／綜合報導
佛州將建議健康兒童不用打新冠疫苗。這是全美第一個認定正常兒童免打新冠疫苗的州，而聯邦疾病防治中心則鼓勵5歲以上的兒童接種疫苗。（Getty Images）
佛州將建議健康兒童不用打新冠疫苗。這是全美第一個認定正常兒童免打新冠疫苗的州，而聯邦疾病防治中心則鼓勵5歲以上的兒童接種疫苗。（Getty Images）

佛州衛生廳長拉達波(Joseph Ladapo)7日表示，將正式建議該州健康兒童不用打新冠疫苗。這將是全美第一個認定正常兒童免打新冠疫苗的州，而聯邦疾病防治中心(CDC)鼓勵5歲以上的兒童接種疫苗。

佛州州長德桑提斯主持醫師會議後，拉達波宣布，佛州衛生廳將在新的公衛指南當中，提出如上建議。新指南何時公布，尚未決定。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)根據疫苗對5歲以上兒童有91%的保護率，核准疫苗使用。聯邦疾病防治中心說，新冠疫苗對5歲以上的兒童有強大的保護力，讓他們不致住院或死亡。

佛羅里達大學小兒科教授拉斯穆森(Sonja Rasmussen)很擔心，州政府和聯邦政府、小兒科醫生及美國小兒科醫學院的立場不一，家長到底要聽誰的？

一般而言，兒童較成人不易因染疫而轉成重症病患，但原有肥胖、糖尿、氣喘等症狀的兒童，讓疫後產生併發症或住院的風險較高，拉斯穆森說，感染新冠病疫死亡的兒童近千人，不是每一位都有前述糖尿病等病歷。

白宮發言人莎奇也對佛州共和黨政府的這項公衛政策「深感不安」，因為「有些政治人物在宣揚陰謀論，明知接種疫苗是對抗病毒的最佳手段，偏偏要對疫苗的功效表示懷疑。」

德桑提斯想連任州長，也是政壇看好2024年可能角逐白宮大位的人選，在共和黨內，因抗拒聯邦疫苗及其他抗疫政策而人氣大漲。

上月底，德桑提斯和拉達波就鼓勵州民，口罩「可不戴就不戴，盡量不要戴」，並規定醫生診治新冠病患得「自行審酌」使用最新療法和仿單標示外(off-label)的處方及非處方藥，亦即藥物未經核准的適應症、年齡層、劑量等，都可自行決定。

拉達波的新冠疫情對治理念迭遭批評，因與德桑提斯的政治立場太相近，但佛州參議院照樣於去年通過他的任命案。

佛州將建議健康兒童不用打新冠疫苗。這是全美第一個認定正常兒童免打新冠疫苗的州，而...
佛州將建議健康兒童不用打新冠疫苗。這是全美第一個認定正常兒童免打新冠疫苗的州，而聯邦疾病防治中心則鼓勵5歲以上的兒童接種疫苗。（Getty Images）

疫苗 佛州 德桑提斯

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