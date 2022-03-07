疫情第3年未停…全球病歿近600萬 真實數字恐是官方4倍

醫護人員全力搶救病患。（美聯社）

美聯社報導指出，有鑑於官方統計往往與現實有巨大的落差，加上部分國家新冠疫苗 覆蓋率無法提升，病歿人數持續增加，距離疫情 完全結束的日子還有一段距離。約翰霍普金斯（JHU）的數據指出，截至6日下午，全球感染新冠肺炎病歿人數為599萬7994人；而美國堪稱新冠疫苗資源最豐富的國家，如今染疫病歿人數卻近乎100萬人。

2020年初期，疫情爆發七個月內，全球染疫病歿人數就突破100萬人，四個月後增加至200萬人，自此之後平均每三個月就增加100萬人死亡，直到去年10月底，病歿人數達到500萬人後才開始趨緩；如今人數近逼600萬，已經超越歐洲兩大城市柏林和布魯塞爾的人口總數。

阿富汗一名重症患者仍與病毒搏鬥。（美聯社）

根據「我們世界的數據」(Our World in Data)統計部門主管馬提烏(Edouard Mathieu)表示，根據他們對各國死亡統計的研究，真實的染疫死亡人數恐怕是官方統計的四倍。

根據經濟學人(The Economist)研究團隊的一項分析，預估事實上全球感染新冠肺炎死亡的人數應介於1400萬至2350萬人，馬提烏表示：「因為檢測量有限，加上有些死因無法限定於特定因素，官方統計的死亡人數只是整體的一小部分。富裕程度較高的國家，官方統計可能較趨近真實的情況，但其他國家就不盡然。」

隨著俄羅斯入侵烏克蘭 ，超過100萬的難民紛紛蜂擁逃往波蘭、匈牙利、羅馬尼亞及其他東歐國家，但由於烏克蘭的新冠疫苗接種率並不高，使得確診和病歿人數都在增加。

另外，一些偏遠的太平洋島嶼在過去兩年雖然疫情控制得當，卻在變種病毒Omicron爆發後，近來出現首波疫情病歿人數的巔峰，不過和大國相比人數仍偏低。

新冠肺炎爆發第三年，全球疫情雖趨緩，疫病歿人數仍達近600萬人。（美聯社）

而最近香港亦面臨病歿趨勢上升，新加坡國立大學(National University of Singapore)客座教授龐提基(Tikki Pang，音譯)以此為例說明：「現在這已經成為未接種疫苗者的疾病，看看香港的樣子，已經超過他們醫療系統的負荷。」