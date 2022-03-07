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醫界對新冠注射劑Evusheld有疑慮 近八成仍未使用

編譯徐薏茹／綜合6日電
對於免疫功能低下、施打疫苗有嚴重副作用者，阿斯特捷利康研發的抗新冠肺炎注射劑Evusheld是他們的另一選項，然而因有疑慮，多達八成的Evusheld注射劑仍未使用。（美聯社）
對於免疫功能低下、施打疫苗有嚴重副作用者，阿斯特捷利康研發的抗新冠肺炎注射劑Evusheld是他們的另一選項，然而因有疑慮，多達八成的Evusheld注射劑仍未使用。（美聯社）

對於免疫功能低下、施打疫苗有嚴重副作用的人群而言，阿斯特捷利康(AstraZeneca)研發的抗新冠肺炎注射劑Evusheld是他們的另一選項，然而醫界目前仍對該藥物有許多疑慮，將近八成的Evusheld注射劑仍未使用。

Evusheld目前僅授權緊急情況使用，由聯邦政府分發，拜登政府已經購買170萬劑，足以供85萬人治療，前兩周已有近65萬劑等待分發至各州，但州政府僅訂購約37萬劑，使用劑量不到四分之一。

密西西比州一位肝臟移植患者庫利女士(Cooley)已注射Evusheld，她表示：「有其他許多人為了注射Evusheld爭執以及開車數小時，但在密西西比州Evusheld就擺在架上。」

Evusheld藥物未能順利應用有許多原因，某些病人及醫師並不知道Evusheld藥物的存在，有些人不曉得哪裡可取得Evusheld，政府指導方針也相當缺乏，部分醫院及醫療中心將Evusheld保留給擁有最高風險的患者，如近來接受器官移植移植手術的受捐者、癌症病患等。

除此之外，許多人對於Evusheld保有疑慮，部分醫師及醫療人員因不知道該如何使用Evusheld而不願開處方，有些人則對於該藥物用於抗體治療感到困惑，藥物治療通常用於染疫後，而非用於預防。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上個月發布的Evusheld修訂指南也未減少疑慮，指南中將原先的建議劑量增加一倍，數據顯示該藥物可能對某些變種病毒效用較低。

全美約3%的人口屬於免疫功能低下族群，包括器官移植受贈者、癌症病患、紅斑性狼瘡病患、類風濕性關節炎病患等。

Evusheld去年12月通過授權時立即引發爭搶，網路社群到處分享如何取得Evusheld的訊息，但政府提供的Evusheld相關數據庫過於複雜，民眾常一頭霧水，西雅圖一名軟體開發工程師雷伊(Rob Relyea)為此開發一款應用程式，追蹤Evusheld的庫存數量及地點。

癌症 密西西比州 手術

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