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中國GDP成長拚5.5% 32年來最低

記者黃雅慧、林汪靜／綜合報導
中國第13屆全國人民代表大會第五次會議5日在北京人民大會堂開幕。圖為中共總書記習近平步入會場。（新華社）
中國第13屆全國人民代表大會第五次會議5日在北京人民大會堂開幕。圖為中共總書記習近平步入會場。（新華社）

中國13屆全國人大五次會議5日開幕，國務院總理李克強作政府工作報告，將今年國內生產總值增長目標訂在5.5%，是過去32年來中央政府訂立經濟成長目標最低的一次，李克強強調，要把「穩增長」放在更加突出的位置。

北京當局當天還公布，今年編列軍費人民幣1兆4504億元(約2295億美元)，年增7.1%，是2019年年增7.5%以來的新高，且高出官方訂定經濟成長目標的差距也越來越大，受到外界矚目。

李克強除提出經濟增長目標設為5.5%外，消費者物價(CPI)漲幅3%；財政赤字率2.8%，則比去年有所下調；另外，擬安排地方政府專項債券人民幣3兆6500億元（合4749億美元）。

報告稱，「今年我國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須爬坡過坎」。

中國國家發改委主任何立峰在開幕式後「部長通道」受訪特別解析，今年中國經濟發展面臨的困難挑戰較多，不確定不穩定因素也不少，但經濟發展後勁很強，是實現今年目標的基礎所在，5.5%的經濟增長預期目標，經過努力是可以實現的。

備受關注的今年GDP增長目標為何會設定在5.5%？「政府工作報告」起草組成員、國務院研究室副主任向東解讀，主要是考慮穩就業、保民生、防風險的需要，及與近兩年平均經濟增速、「十四五」規畫目標要求相銜接。他同時提到，這是高基數上的中高速增長，「實現這個目標是不容易的，要付出艱苦努力。」

部分經濟學家和機構專家普遍認為5.5%高於市場預估，花旗私人銀行亞太經濟研究主管劉利剛認為，經濟增長目標高於他們預期的4.7%，因為在房地產投資拖累下，能達到5%已經不錯。

野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，要達成5.5%目標難度非常高，因為出口面臨壓力，消費受疫情影響，房地產今年會萎縮，儘管今年房產政策會放鬆，但幅度並不大。

中國社科院學部委員余永定則表示，5.5%的經濟增長目標是十分鼓舞人心的，至於如何實現端看基建與投資能否有效落實。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，5.5%是歷年來最低增速水平，但高於市場預估，因為在明確的穩預期目標下，不想給市場更差的預期。而要達到目標的困難也多，關鍵還是在於基建能否發力。

李克強 國務院 投資

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