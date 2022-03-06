我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

振興製造業 拜登宣布「買美貨」新規 2029年達75%

編譯盧炯燊／綜合5日電
拜登政府最終敲定「買美國貨」新規定，希望振興美國國內製造業，建立更具彈性的供應鏈，努力與中國競爭。(路透)
拜登政府最終敲定「買美國貨」新規定，希望振興美國國內製造業，建立更具彈性的供應鏈，努力與中國競爭。(路透)

拜登政府最終敲定「買美國貨」(Buy American)新規定，目的是促進美國國內製造業，建立更具彈性的供應鏈，努力與中國競爭。

分階提高國產化比率

拜登總統去年7月首次宣布「買美國貨」規定，用納稅人金錢購買的產品必須有60%(高於目前的55%)是美國製造，並分階段提高到75%；而在最新敲定的是，實施過程將於今年開始，要求在10月就提高到60%，然後到2029年提高到75%。

一名高級政府官員表示，分階段實施新規定，是要給企業時間和空間來調整供應鏈。

拜登總統4日在白宮表示，「今天的消息是一個值得歡迎的提醒，作為一個國家和一個民族正在變得更加強大。」他說，該規則包括制定一個新框架，為戰略行業的指定關鍵產品和組件，給予更高的價格優惠。

其間他更吹捧西門子美國公司(Siemens USA)，該公司宣布將擴大在國內的電氣設備製造計畫，包括電動汽車充電器的電路板，還會新投資5400萬元，創造300個就業機會。

拜登表示，在新冠疫情大流行期間，很多所需的物資如口罩、防護服、手套、通風設備等基本衛生產品，都不得不在國外購買，供應鏈中斷可能危及美國人的生命和生計。他強調，要確保半導體、醫藥物品、先進電池等，未來免受短缺及價格飆升的影響。

他又說，「我們的製造業未來、我們的經濟未來、我們應對氣候危機的解決方案等等，它們都將在美國製造。」

目前仍不清楚有多少公司或產品會受到新規定影響，目前，承包商只需告知政府是否達到了美國製造百分比含量門檻，而無需報告其產品中的美國製造百分比含量，新規定也不允許聯邦政府核實承包商有關其產品美國製造容百分比的聲明。

「買美國貨」的法規一直存在，但只是空談，新規定將彌補現行法規中的漏洞，同時也讓企業有時間調整供應鏈，以增加美國制造的零部件的使用。一般相信，實施之後，將支持美國的中小企業家、農民、農場主和工人，創造更多的機會。

拜登 供應鏈 白宮

上一則

力挺烏克蘭 美軍火商送百萬發子彈 好萊塢眾星募捐

下一則

中國GDP成長拚5.5% 32年來最低

延伸閱讀

波蘭若提供烏克蘭米格-29戰機 美可望拿美製戰機作補償

波蘭若提供烏克蘭米格-29戰機 美可望拿美製戰機作補償
烏克蘭總統與拜登再通電話 共商三件事

烏克蘭總統與拜登再通電話 共商三件事
美擬限縮自俄進口石油 油價一周漲24美元創下史上最大

美擬限縮自俄進口石油 油價一周漲24美元創下史上最大
大法官提名／共和黨批傑克森「激進涉黑」 白宮找保守派背書

大法官提名／共和黨批傑克森「激進涉黑」 白宮找保守派背書

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12
俄國軍方今天首度坦承確實有官兵「傷亡」。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

2022-02-27 15:09

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出