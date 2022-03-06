振興製造業 拜登宣布「買美貨」新規 2029年達75%

拜登政府最終敲定「買美國貨」新規定，希望振興美國國內製造業，建立更具彈性的供應鏈，努力與中國競爭。(路透)

拜登 政府最終敲定「買美國貨」(Buy American)新規定，目的是促進美國國內製造業，建立更具彈性的供應鏈 ，努力與中國競爭。

分階提高國產化比率

拜登總統去年7月首次宣布「買美國貨」規定，用納稅人金錢購買的產品必須有60%(高於目前的55%)是美國製造，並分階段提高到75%；而在最新敲定的是，實施過程將於今年開始，要求在10月就提高到60%，然後到2029年提高到75%。

一名高級政府官員表示，分階段實施新規定，是要給企業時間和空間來調整供應鏈。

拜登總統4日在白宮 表示，「今天的消息是一個值得歡迎的提醒，作為一個國家和一個民族正在變得更加強大。」他說，該規則包括制定一個新框架，為戰略行業的指定關鍵產品和組件，給予更高的價格優惠。

其間他更吹捧西門子美國公司(Siemens USA)，該公司宣布將擴大在國內的電氣設備製造計畫，包括電動汽車充電器的電路板，還會新投資5400萬元，創造300個就業機會。

拜登表示，在新冠疫情大流行期間，很多所需的物資如口罩、防護服、手套、通風設備等基本衛生產品，都不得不在國外購買，供應鏈中斷可能危及美國人的生命和生計。他強調，要確保半導體、醫藥物品、先進電池等，未來免受短缺及價格飆升的影響。

他又說，「我們的製造業未來、我們的經濟未來、我們應對氣候危機的解決方案等等，它們都將在美國製造。」

目前仍不清楚有多少公司或產品會受到新規定影響，目前，承包商只需告知政府是否達到了美國製造百分比含量門檻，而無需報告其產品中的美國製造百分比含量，新規定也不允許聯邦政府核實承包商有關其產品美國製造容百分比的聲明。

「買美國貨」的法規一直存在，但只是空談，新規定將彌補現行法規中的漏洞，同時也讓企業有時間調整供應鏈，以增加美國制造的零部件的使用。一般相信，實施之後，將支持美國的中小企業家、農民、農場主和工人，創造更多的機會。