中興通訊涉J1簽證詐騙 違反緩刑條件

中興公司因爆出員工簽證詐欺，被指違反緩刑條件，有可能再遭美國制裁。(Getty Images)

中國電信設備製造商「中興通訊」面臨最新控罪，指違反2017年承認非法向伊朗 運送美國技術的認罪緩刑條件，將於3月14日在德州聯邦法院聆訊。違反緩刑條件，主要是涉及去年爆出的涉嫌串謀簽證 欺詐案有關。

根據法庭文件披露，喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)華裔教授張繼昆(Gee-Kung Chang)去年被聯邦指控，他與在新澤西州 的前中興公司美國分公司(ZTE USA)研究總監余建軍(Jianjun Yu)串謀簽證欺詐。張繼昆已在去年3月被聯邦大陪審團起訴。

73歲的張繼昆被指控利用自己在喬治亞理工的職務之便，為來美的中國人提供虛假擔保，以便他們獲得J-1簽證，名義上他們是到校參與工作與學習計畫，但實際上是直接前往新澤西州的中興電信公司工作。

聯邦檢察辦公室表示，有部分人甚至拿到該簽證後，一邊領取喬治亞理工學院的薪水，一邊卻在為中興公司打工，也實際上為中興輸送人才。

目前尚不清楚該案中有多少人借助簽證欺詐來美，去年3月張繼昆涉嫌欺詐案公布時，披露了聯邦調查局(FBI)及美國移民和海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)國土安全調查局(Homeland Security Investigations)參與調查此案。

張繼昆已否認有關控罪，至於余建軍未被檢控，目前人在中國，是復旦大學的教授及博士生導師。官網介紹他加入復旦大學前，先後在丹麥技術大學，美國Lucent Technologies貝爾實驗室，美國喬治亞理工學院，美國NEC Labs America， 中興通訊北美光波所等單位，長期從事高速寬帶通信技術的研發工作。

中興通訊同樣也未在涉嫌簽證欺詐案中被起訴。

對於中興被指違反2017年向伊朗運送美國技術的認罪緩刑條件，聯邦司法部及中興的律師拒絕回應。若控罪成立，暫時不知後果，但中興過去曾被判罰巨款。

2017年中興通訊向美方司法部承認，透過購買美國零部件、將其整合到中興通訊設備內，然後非法運往伊朗，聯邦調查人員還發現中興有283件運往北韓的電信設備。

當時，中興通訊與美方達成認罪協議，同意繳付8.92億元罰款，為期三年的緩刑、制訂合符規定的計畫及讓美國在中國的公司設立監察員。2018年，商務部指中興謊報紀律處分有關高管，決定禁止中興與美國供應商交易，中興支付10億元罰款及更換領導層，並接受美國監督員第二個十年的監督，以解除禁令。