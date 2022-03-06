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布林肯通話王毅談烏克蘭：全球在看誰支持自由與主權

編譯柯立偉／綜合5日電
美國國務卿布林肯。（美聯社）
美國國務卿布林肯。（美聯社）

美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)5日與中國外交部長王毅通話討論烏克蘭局勢，意有所指地表示，全球都在關注哪些國家支持自由、自決與主權基本原則，繼續就中方在烏俄衝突中未明確支持烏克蘭的態度，向北京當局施壓。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)在聲明中指出，布林肯5日與王毅就俄羅斯對烏克蘭發動預謀、無端且無理的戰爭進行對話。

布林肯向王毅表示，全球都在關注哪些國家支持自由、自決與主權基本原則；他也強調，全球正在齊心協力堅拒與回應俄羅斯的侵略，確保莫斯科付出高昂代價。

國務院參事官裘勒特(Derek Chollet)也說：「過去一周以來，我們一直透過各種管道向中方各級政府部門表達我們的擔憂，與以外交途徑解決當前困境的決心，並向中國政府強調最終若外交手段失敗，俄羅斯政府將面臨非常嚴重的後果；我們將繼續就未來前進的方向與中國政府保持積極溝通對話。」

對於布林肯及王毅的通話，王毅稍晚透過官媒做出回應，表示：「中方在烏克蘭問題上的立場是基於有關問題的『是非曲直』，而所有國家的主權與領土都應獲得他國絕對的尊重；中國方面歡迎俄羅斯與烏克蘭就衝突事由盡速展開和平對話。」

事實上，對於中國而言，就這場衝突而言究竟應持什麼立場略為尷尬；由於傳統上親俄的外交立場，使北京從未公開譴責過莫斯科當局，甚至有意淡化「戰爭」一詞；但這麼做就算不引起西方制裁，至少也會很難維持關係；且既要「淡化」戰爭，就代表中方認為烏克蘭情勢穩定、不須撤僑，如此無異於置中國旅烏僑民於水深火熱而不顧。

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