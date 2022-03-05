紀錄片拍到證據？川普顧問史東 參與推翻選舉

一部關於川普前任選舉顧問史東(Roger Stone)的紀錄片「預告風暴來臨」(A Storm Foretold)即將推出。(Getty Images)

華盛頓郵報4日報導，與川普 私交甚篤的前任選舉顧問史東(Roger Stone)，接受丹麥製作團隊拍攝紀錄片邀請，讓攝影 團隊跟拍日常生活超過兩年，最新曝光畫面顯示，史東參與推翻2020年總統大選的幕後運作，國會暴亂後則設法讓前總統川普為攻占國會的支持者特赦。

根據拍攝畫面，2021年1月6日國會暴亂發生當天，就在暴徒攻占國會的同時，下榻於華府維拉德飯店(Willard Hotel)五樓的史東匆匆收拾行李，飛車前往杜勒斯國際機場，搭乘私人座機離開。

史東對一名助理說，擔心遭到即將上台的司法部長加蘭德(Merrick Garland)起訴，因為「他不是我的朋友」。

兩年多的跟拍過程裡，史東除了在鏡頭前接受訪問以及直接對著鏡頭講話，製作團隊也記錄史東生活中的一言一行，包括從他身上配戴的麥克風，錄到他的私下談話。史東透過加密軟體發送訊息給別人時，iPhone手機顯示螢幕，攝影鏡頭一覽無遺。

華郵 取得大約20小時的拍攝影片檔案。片名為「預告風暴來臨」(A Storm Foretold)的紀錄片訂於今年稍後推出。

紀錄片拍攝內容顯示，史東與另外幾名知名人士聯手，在2020年大選過後策畫發動示威抗議，2021年1月間則與後來涉及國會暴亂的極右派組織領導人以簡訊聯絡。

2021年1月6日國會暴亂當天，史東對丹麥拍攝團隊說，暴亂的發生是個錯誤，挺川運動將因此受到嚴重傷害。不過，2020年大選前夕，史東被拍到的談話則對爆發衝突抱持歡迎態度。

華郵報導，川普在2020年大選落敗之後，史東立即籌畫2021年1月6日的抗爭活動。1月6日當天，暴亂發生之前倒數幾個小時，紀錄片內容顯示，民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)成員詹姆斯(Joshua James)現身史東的維拉德飯店套房。詹姆斯遭到聯邦檢察官以密謀判亂罪名起訴之後，已向法院認罪。

史東拒絕接受華郵訪問，僅透過電郵回應表示，與1月6日國會暴亂毫無瓜葛。史東表示，紀錄片可能是「深度造假」(deep fakes)的合成影像。