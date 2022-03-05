大法官提名／共和黨批傑克森「激進涉黑」 白宮找保守派背書

共和黨陣營已開始對拜登總統的大法官提名人傑克森(右)展開攻擊，據信幕後操盤的是參院少數黨領袖麥康諾(左)。圖為傑克森獲提名後，前往參院拜會麥康諾。(Getty Images)

華府特區聯邦巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)獲拜登總統提名 出任最高法院大法官之後，共和黨 已展開一波波批評攻擊，包括指控傑克森是受到黑金支持的「激進分子」，福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)甚至要求查看傑克森當年法學院入學考試分數。

華盛頓郵報分析，將於預計21日展開、為期四天任命聽證會與傑克森碰頭的共和籍參議員，表面上大致維持禮數，表示對這項人事案持公開態度，也準備與傑克森私下會晤。然而，共和黨高層官員私底下卻已發動對傑克森的批評及挑戰。

共和黨挑戰傑克森的策略大綱，最明確的方案來自參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)之手。麥康諾3日對黨內同僚發出電報，列舉將對傑克森啟動批評的鎖定重點，包括曾任公設辯護人的背景代表她對犯罪問題態度軟弱，傑克森不願承諾反對增設大法官席次，以及傑克森背後有著「黑金」團體支持。

報導指出，對於某些負面流言開始流傳，白宮已經設法澄清，並且迅速公布為傑克森背書的警察組織名單，並強調傑克森家族背景與警界淵源深厚。白宮也將找來多位保守派法界重量級人物為傑克森發聲。傑克森的資歷完整而紮實，並沒有任何共和黨參議員提出異議。傑克森畢業於哈佛法學院，曾在最高法院擔任助理，在聯邦法院任職長達九年。

麥康諾3日表示：「傑克森絕對是精明的律師，有著傲人資歷。不過，如果要進入最高法院，被提名人最重要的核心條件，就是司法哲學。」麥康諾說，希望能在任命聽證會上進一步了解傑克森對於各種議題的立場。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)在推特發文寫道，傑克森獲得提名意謂「激進左派又一次贏得拜登支持」。

福斯新聞網主播卡爾森2日在節目中說，要求查看傑克森當年法學院入學考試分數。卡爾森的要求遭到傑克森支持者抨擊種族歧視。