國會暴亂有證據顯示 川普與親信涉「犯罪陰謀」

眾院調查2021年1月6日國會暴亂事件特別委員會主席湯普森表示，掌握證據顯示前總統川普及身邊人士參與「犯罪陰謀」。（美聯社）

眾院 調查2021年1月6日國會暴亂事件特別委員會2日晚間表示，掌握證據顯示前總統川普 及身邊人士參與「犯罪陰謀」(criminal conspiracy)，聯手阻止國會確認2020年總統大選選舉人票投票結果，散布假訊息，還向州政府官員施壓，企圖推翻拜登勝利的選舉結果。

川普法律顧問伊士曼(John Eastman)由於不想交出資料給眾院國會暴亂調查委員會而提告，聲稱擁有律師─委託人保密特權(attorney-client privilege)，因此無須把文件交給國會調查人員。

調查委員會2日向加州中區聯邦區域法院遞交反駁說明指出，川普及川普選舉團隊成員參與「犯罪陰謀」，想要詐騙(defraud)美國。川普設法推翻2020年大選結果之際，身為川普律師的伊士曼提供法律諮詢。

美聯社報導，反駁書長達221頁，是眾院國會暴動調查委員會成立迄今，闡述川普與聯邦犯罪確有關係的最正式說明。不過，這份文件的實質意義有多少，則仍有待觀察，因為國會議員並沒有逕行起訴的權限，必須將案件以刑事轉介(criminal referrals)方式交給司法部 處理。

眾院調查2021年1月6日國會暴亂事件特別委員會表示，掌握證據顯示前總統川普及身邊人士參與「犯罪陰謀」。（路透）

司法部一直針對2021年1月6日釀成死傷的國會暴亂進行調查，不過到目前為止並未透露是否考慮起訴川普。

眾院國會暴亂調查委員會在2日遞交給法院的聲明書中寫道，證據顯示川普與競選團隊成員明知川普根本沒有贏得達到當選門檻的各州選舉人票，沒有資格在1月6日國會聯席會議確認選舉人票結果時獲得宣布為2020年大選總統當選人，但川普還是企圖透過副總統潘斯將選舉結果操弄成對川普有利。

對於伊士曼的律師─委託人保密特權主張，眾院國會暴動調查委員會指出，若事涉正在進行中或未來犯罪，法律曾以特例角度允許通訊內容曝光。

眾院國會暴亂委員會主席、民主黨籍密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)說，委員會並不是展開犯罪調查，但如同法官在先前聽證會上曾經說過，伊士曼的辯護理由凸顯的問題重點在於，犯罪詐騙得以排除於律師─委託人保密特權之外的特例條件，是否適用此案。