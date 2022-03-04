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國會暴亂承認「共謀暴亂」第1人 他面臨20年徒刑

編譯陳韻涵／綜合3日電
34歲男子詹姆斯是首名承認犯下罕見「共謀暴亂罪刑」的國會暴亂涉事分子。（美聯社）
34歲男子詹姆斯是首名承認犯下罕見「共謀暴亂罪刑」的國會暴亂涉事分子。（美聯社）

阿拉巴馬州34歲男子詹姆斯(Joshua A. James)2日坦承個人行徑導致2021年1月6日國會暴亂，這使得與右派武裝團體「守誓者」(Oath Keepers)有關聯的詹姆斯，成為首名承認犯下罕見共謀暴亂罪刑(seditious conspiracy)的國會暴動涉事分子。

國會暴亂一周前，詹姆斯透過加密聊天室表示，他相信團隊成員完全武裝、蓄勢待發；當局表示，這些加密對話訊息包括各地成員如何前往華府，組織團隊，運用軍事策略、藏匿武器等。

檢察官表示，「守誓者」組建一個「快速反應部隊」，在維吉尼亞州阿靈頓附近的一間酒店藏匿槍械，準備帶到華府。

國會暴亂幾天前，另有一名叛亂分子建議搭船跨越波多馬克河(Potomac River)運送武器，所幸這支快速反應部隊後來未把槍械帶進華府。

訴狀指出，另有四名與「守誓者」相關的人士，認罪妨礙國會議事和較輕的陰謀罪，詹姆斯成為這11人中，首名與「守誓者」有關且坦承犯下共謀暴亂罪的人。

「守誓者」創辦人艾爾默羅茲(Elmer Stewart Rhodes)和其他成員不認共謀暴亂罪，此罪最高可處以20年徒刑，相比其他較共謀輕罪，可判五年徒刑。

詹姆斯還承認妨礙公務，面臨七年三個月到九年徒刑。

詹姆斯坦承，在國會內與員警發生肢體衝突，並參與動用武力以阻撓總統政權轉移的計畫；他同意配合當局調查國會暴動，包括在大陪審團前作證。

當局表示，詹姆斯與該組織的其他人搭乘高爾夫球車進入國會，並以軍事隊形進入國會大廈。

詹姆斯被控推倒試圖阻止暴徒進入國會圓頂大廳的國會警察，並與其他暴徒一同質疑多名員警，宣稱該圓頂大廳是他所有。

華府 維吉尼亞州 阿拉巴馬州

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