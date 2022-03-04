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國會暴亂訴訟漫長 賓州男不堪壓力 自殺身亡

編譯林梅婕／綜合3日電
賓州37歲男子伯納被指控參加去年1月6日的國會暴亂，他在等待量刑期間，自殺身亡。（取自臉書）
賓州37歲男子伯納被指控參加去年1月6日的國會暴亂，他在等待量刑期間，自殺身亡。（取自臉書）

根據匹茲堡郵報(Pittsburgh Post-Gazette)報導，被指控參加2021年1月6日國會暴亂的賓州37歲男子伯納(Matthew Lawrence Perna)在等待量刑的期間，自殺身亡。

伯納在死前面臨多項罪名，包括不實陳述、擅闖管制建築、以及兩項妨礙治安；去年12月他坦承所有罪行，預定於今年4月1日公布量刑結果。

莫塞郡(Mercer)驗屍官辦公室已證實伯納死因確實為自殺，而家屬的訃聞指出，伯納確實有參加國會暴亂，但他全程「心平氣和地為自己的信仰挺身而出」；而且當得知聯邦調查局(FBI)派人找他時，「他也立刻自首」。

訃聞寫道：「伯納死於2022年2月25日，他的死讓我們心碎，他所愛的社區、他的國家和司法系統扼殺了他的靈魂，還有他對生命的熱情。」

伯納的律師英格姆(J. Gerald Ingram)則說：「當局最近宣布有意給伯納先生增加額外的量刑，造成他心理脆弱，也無法面對情勢所逼的壓力。」

訃聞指出，伯納當天是透過國會大樓已經打開的窗戶進入建築物內，他本人並沒有對建築物進行任何破壞，也沒有竊取任何物品，只有拍照，家屬表示：「因為這件事，伯納遭到社區許多成員、朋友和親戚的迫害，有些人甚至連見都沒見過。」

最後礙於起訴的程序太過漫長，間接讓伯納萌生死意，訃聞寫道：「聽證會不斷延期，延到超過一年，伯納的心理因此無法承受，他的靈魂也跟著死去。」

法律文件也顯示，伯納先是飛到華盛頓特區參加支持前總統川普的「Stop the Steal」遊行，得知國會大廈被攻破時才前往現場，他也向警方供稱自己是被群眾推擠進入建築物內的；現場錄影畫面則是拍到伯納身穿紅色連帽衣，上頭寫著「讓美國再次偉大」。

遊行 賓州 川普

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