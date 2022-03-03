從烏俄戰爭學教訓…中國如攻台 頭幾天就要壓倒性攻擊

烏克蘭一居民站在被砲擊摧毀的住宅殘骸；軍事專家認為入侵最初幾天如不能迫使對方投降，就可能成為曠日持久的艱苦戰役。（路透）

華爾街日報(WSJ)引述分析人士的話指出，中國正從俄烏戰爭吸取經驗教訓；北京 目睹俄羅斯 遇上烏克蘭 頑強反擊及各種麻煩，仍不太可能放棄武力犯台選項；相反的，部分分析人士認為，俄羅斯侵烏進展緩慢，讓中國看見：初始階段攻擊台灣時，必須展現壓倒性力量。

前國家戰爭學院(NWC)教授科爾(Bernard Cole)表示，「對俄羅斯來說，入侵烏克蘭最大的驚訝是烏國人民寧可起而反抗；這可能是中國學到的最主要教訓。」

俄羅斯入侵烏克蘭的教訓還顯示，中國將面臨來自美國及其盟國迅速且經全球協調的經濟報復；盟國向烏克蘭發送反坦克和防空武器，台灣也可能會獲得盟國軍事協助及美軍直接干預。

但史丹福大學中國軍事問題專家梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)指出：「中國的軍事思維，強調在衝突初始階段即以極大武力迅速升級，尤其要藉此要求對方在談判中讓步。」

與俄羅斯相比，中國勢將以更大優勢開始任何入侵；它的軍隊規模更大、裝備更好。中國擁有約100萬地面部隊，海軍是世界最大，軍事預算是俄羅斯三倍多，是台灣預算的13倍左右。

與烏克蘭相比，台灣有自己的優勢。不像俄兵直接循陸路跨越俄烏邊界，中國必須在90哩寬的海峽上進行兩棲攻擊，登陸由水雷和沿海飛彈陣地防禦的人口稠密地區；假設中國登陸台灣，也將面臨與俄羅斯類似的困境-如何不破壞共產黨宣傳為「祖國一部分」的地方，並奪取政權。

休士頓萊斯大學(Rice University)中國軍事問題專家高攻博(Gabriel Collins)說：「如果不能在入侵最初的三到四天迫使對方投降，就可能成為一場曠日持久的艱苦戰役。」

研究東亞安全的前美軍陸戰隊上校紐斯漢(Grant Newsham)表示，中國可能會注意到，烏東人民及其他可能同情俄羅斯的人並未起義挺俄；莫斯科也無法迅速推翻烏克蘭領導層。

「勇敢的領袖可以團結本來被認為士氣渙散的人民。中國在這方面可能低估了台灣。」紐斯漢說：「對台灣人民的攻擊，確實可能引起更大抵抗。」

許多軍事分析家還認為，美國將直接干預台灣方面的戰鬥；若美國選擇保衛台灣，美國在日本南部距離台灣幾百哩的軍事基地以及駐紮東京附近的美國第七艦隊可迅速干預。

烏克蘭經驗還顯示，全球聯盟有可能迅速組建起來打擊入侵者的經濟；儘管與俄羅斯相比，中國經濟規模更大也更多元化，更可能承受制裁。

華爾街日報指出，俄烏戰爭教訓對北京領導人是一種警告，有可能會降低中國押注入侵台灣的機會；但梅惠琳表示，俄羅斯失算不太可能改變中國的算計，「中國最重要的是磨練自身能力，尤其是增強兩棲入侵方面的信心。一旦它決定『OK，我們準備打了』，就會行動。」