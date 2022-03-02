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烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

CDC最新報告：兒童接種保護力高

編譯柯立偉林梅婕／綜合1日電
CDC發布最新報告指輝瑞疫苗對五歲以上兒童保護效力高，與紐約州於日前公布「輝瑞疫苗對5至11歲兒童保護力較低」的結論不一。（路透）
CDC發布最新報告指輝瑞疫苗對五歲以上兒童保護效力高，與紐約州於日前公布「輝瑞疫苗對5至11歲兒童保護力較低」的結論不一。（路透）

聯邦疾病防治中心(CDC)1日發布最新報告，指出輝瑞疫苗(Pfizer-BioNTech)對五歲以上兒童保護效力高，可以有效防止重症、住院及死亡，即便在Omicron變種病毒肆虐當下，輝瑞疫苗也有不錯的保護力；然而，此一結論似與紐約州於2月28日公布「輝瑞疫苗對5至11歲兒童保護力較低」的結論相悖。

根據紐約州公布的一項最新官方數據，新冠肺炎疫苗廠牌輝瑞在5至11歲兒童實際接種後，預防感染的效果明顯較成人與12歲以上未成年來得更低，不過輝瑞為目前國內唯一可供該年齡層接種的疫苗，數據指仍能有效預防重症，因此公衛專家仍建議施打。

紐約數據蒐集的期間正逢變種病毒Omicron肆虐的高峰期，但結果顯示5至11歲兒童即使完整接種超過一個月後，預防感染的效果仍趨近於零；而這項結果恐怕也會使許多家長在考量是否給兒童接種疫苗上，出現嚴重的分歧。

研究和官方人員指出，疫苗效力降低最主要的原因，恐怕出在兒童接種的劑量只有成人的三分之一；給二至四歲兒童的劑量又更低，也使得該年齡在臨床試驗上的預防結果不盡理想；專家也擔心，這項消息將使民眾對疫苗的效力產生質疑，讓更多家長不願給兒童接種，且其他研究也顯示，輝瑞疫苗在預防成人感染Omicron的效果上，同樣沒有強大的保護作用。

「這結果讓我們很失望，但也不算令人訝異，畢竟疫苗開發的期間主要是為了對抗初期的變種病毒，」該研究領導人、紐約州衛生廳官員羅森伯格(Eli Rosenberg)表示：「看到預防力下降的速度如此之快，我們也感到灰心。」

然而，對於紐約衛生廳的結論，CDC指出問題不在接種年齡或是接種劑量多寡，而是12歲以下兒童在Omicron疫情擴散後才獲准接種，導致許多此一年齡層的兒童在接種前就已染疫，才讓外界有「5至11歲兒童打疫苗也沒用」的誤解；CDC流行病學家林克-蓋勒斯(Ruth Link-Gelles)說：「從現有數據來看，疫苗持續為防範重症及死亡提供良好保護力。」

疫苗 輝瑞 Omicron

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