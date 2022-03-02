CDC抽血樣本推估 全美1.4億人曾染疫

威斯康辛州的三位女性去年5月邊散步邊享用冰淇淋；CDC推估全美約有1億4000萬人曾經感染新冠病毒，有14州至少半數人口曾染疫，威州染疫率排名最高。（歐新社）

美國疾病防治中心(CDC )根據抽血樣本抗體檢測 分析推估，全美約有1億4000萬人曾經感染新冠病毒，數量遠超過全國確診案例統計；華盛頓郵報 報導，由於血液樣本檢測對於染疫個案採個別計算方式，因此二度染疫的民眾就被重複計算。

華盛頓郵報報導，這項檢測分析報告顯示，全美人口中約有43%曾經染疫；這項研究使用今年1月間的7萬2000份抽血樣本，當時受到Omicron變種病毒肆虐影響，美國今年1月底每日新增確診案例超過50萬例，因此美國人口染疫率恐怕比分析報告公布的數字更高。

2021年11間，Omicron疫情尚未大規模擴散之前，抽血樣本抗體檢測分析顯示，全每約有1億300萬民眾曾經感染新冠病毒；因此，在這兩次抽血樣本分析的兩個月期間，美國染疫人數增加大約3700萬。

報導指出，CDC每隔兩周固定收集來自全國各地商業實驗室的成千上萬抽血樣本，抽血樣本來自例行健康檢查或其他醫療檢測，研究人員也對血液樣本進行新冠病毒抗體檢測，了解社區民眾的血清陽性率(seroprevalence)。

血液樣本研究的抗體檢測只計算自然感染的案例，無症狀染疫患者也包括在內，但不包括接種新冠疫苗之後體內產生抗體的民眾；至於社區人口染疫率偏高，是否對於日後避免遭到感染具有強大保護效果，研究報告並未討論。

若以各州區分，這項分析研究顯示威斯康辛州染疫率最高，有56%民眾曾經染疫，染疫率最低則是佛蒙特州，僅18%人口曾染疫。

全美有14州的全州人口至少半數以上曾經感染新冠病毒，染疫率高低依次為：威斯康辛、喬治亞、愛阿華、伊利諾、俄亥俄、懷俄明、德州、印地安納、密西西比、內布拉斯加、密西根、新澤西、田納西，以及路易斯安納州。

研究報告指出，11歲以下兒童當中，約有58%擁有自然感染的抗體，12歲至17歲兒童的自然感染抗體比率也差不多。

CDC的報告指出，49歲以下成年人當中，接近半數擁有自然感染的抗體，50歲至64歲民眾中，擁有自然感染抗體的比率則降至37%，65歲以上民眾則有23%具有自然感染抗體。