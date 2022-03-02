美國人對疫情感受 2民調結果大不同

就在各州陸續宣布解除口罩 令之際，不同媒體民調 所顯示美國人對新冠疫情 的看法不一，美聯社(AP)民調發現，和六個月前相較，美國人對新冠病毒的恐懼減弱，僅24%極度或非常擔心自己或家人染疫；然而美國廣播公司新聞(ABC News)和華盛頓郵報的民調發現，多數美國人認為疫情尚未完全控制，應維持部分限制。

美聯社民調還發現，美國大部分地區口罩令迅速放鬆；根據美聯社民調，2月中受訪近1300名成人中，24%非常或極度擔心自己或家人染疫，去年12 月Omicron變株出現並迅速成為主要感染來源時，36%受訪者擔憂。

口罩令支持者也下降，去年8月，55%受訪者贊成要求口罩令，現在約50%支持。已接種疫苗者、民主黨人士較支持口罩令，近80%民主黨人贊成要求民眾外出與他人在一起時戴口罩，共和黨人僅22%贊同，超過50%強烈反對口罩令。

然而，華盛頓郵報(Washington Post)和美國廣播公司(ABC)民調顯示，人們對疫情仍有戒心，多數人表示病毒尚未得到控制、支持限制措施。

這項全國民調還顯示，疫情爆發兩年後，兩黨多數人認為病毒僅部分被控制住，或根本未得到控制；但人們多已完全或大致恢復正常活動。

民調發現，疫情看法存有黨派差異，超過三分之一受訪者表示疫情大致或完全得到控制，民主黨人士29%持此樂觀看法，共和黨人為 41%。

34%受訪者認為疫情基本上得到控制，是疫情初期開始調查以來最高比率；但近五分之三認為控制病毒更重要，日常生活應設限，高於希望不設限的五分之二，超過五分之四民主黨人主張保留防疫措施，超過五分之三共和黨人希望不要設限。

ABC民調是在CDC宣布較寬鬆新防疫指南前進行，共訪問了1011人。