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拜登今發表國情咨文 聚焦捍衛民主

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統1日將發表國情咨文，預料將聚焦國內外危機。圖為拜登28日在「黑人歷史月」紀念活動上講話。(歐新社)
拜登總統1日將發表國情咨文，預料將聚焦國內外危機。圖為拜登28日在「黑人歷史月」紀念活動上講話。(歐新社)

美國面臨各種國內外危機，施政計畫頻頻遭挫之際，拜登總統原本打算利用1日首次在國會發表國情咨文(State of the Union)演說的機會努力推動政策；但人算不如天算，俄羅斯侵略烏克蘭讓情勢驟變，白宮幕僚緊急修改講稿，讓拜登演說重點聚焦於民主與專制的全球對抗。

知情人士對華盛頓郵報(WP)指出，拜登國情咨文演說將把俄羅斯無故入侵烏克蘭定調為西方國家面臨的重大危機；白宮幕僚原本準備的講稿，內容重點則是讓拜登政府重新出發。

一名白宮顧問匿名受訪時說，講稿並沒有全面重寫，但新版本則更加凸顯烏克蘭危機帶來的迫切感，反映拜登捍衛民主的一貫主軸。

根據慣例，歷任總統在國情咨文演說中，並不會長篇大論提及外交政策；美國現代史上的幾位總統，通常利用國情咨文宣揚國內施政計畫，並樂觀態度在演說中勾勒美好願景。

不過，前總統柯林頓首席撰稿人沃德曼(Michael Waldman)表示，這是拜登說明烏克蘭危機以及俄國入侵行動的關鍵機會；尤其是美國人對於參與外國衝突一事很警戒，而且也擔心經濟漣漪效應將使油價飆漲。

華郵指出，通貨膨脹創下40年新高，是拜登眼前必須解決的問題。消息人士指出，拜登國情咨文演說中提到的因應方案，則包括各種降低成本的措施。拜登也將提及犯罪率節節高升、新冠疫情遲遲不退，都讓選民荍感挫折。

深為拜登摯友的民主黨籍前任康乃狄克州聯邦參議員陶德(Christopher Dodd)便說，拜登這次發表演說「風險極高」。陶德說，以過去幾天的情勢變化來看，如果拜登在演說中展現態度是「美好的日子再度來臨」，便將鑄成大錯。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，國情咨文演說將呼應拜登過去這段時間對世界各國的呼籲，希望團結一致對抗俄羅斯政府。她說，拜登在演說中將提到，美國此時此刻身為世界龍頭老大的重要性，以及美國的角色就是要為價值理念與全球規範挺身而出。

資深白宮助理28日向媒體預先簡報國情咨文演說內容時表示，雖然面臨嚴峻挑戰，但拜登還是會回顧執政一年以來的各種政績，並說明接下來一年的規畫目標；一名白宮助理說，拜登在演說中將提醒全國民眾，接下來的日子將會更好。

拜登總統1日將發表國情咨文，預料將聚焦國內外危機。圖為國會眾院議長席位。(美聯社...
拜登總統1日將發表國情咨文，預料將聚焦國內外危機。圖為國會眾院議長席位。(美聯社)

拜登 白宮 烏克蘭

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