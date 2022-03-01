巴維理：川普不具元首條件 共和黨應推舉新領導人

前司法部長巴維理回憶錄《爛事一樁接一樁》即將出版，他在書中指出，共和黨應該撇開前總統川普，把焦點放在推舉新的領導人。（美聯社）

前司法部 長巴維理 (William Barr)所寫的回憶錄《爛事一樁接一樁》(One Damn Thing After Another)訂於3月8日發行，華爾街日報報導，巴維理在大約600頁新書中指出，共和黨應該繼續往前邁進，撇開前總統川普 ，共和黨人現在必須把焦點放在推舉新的領導人。

談到川普地領導統御，巴維理在書中指出，川普不管是性情或說服能力，都沒有足以提供正面領導的元首條件，共和黨如今已經到了必須另尋領導人的時候。巴維理的新書將由「哈波柯林斯出版社」(HarperCollins)發行。

「根本沒有勝選被偷走這回事」

回顧2020年大選，巴維理寫道，相信川普其實有機會連任成功，只要川普願意「稍微自我克制，並且節制一下不要那麼卑鄙」。

對於川普從2020年選舉結束後一直聲稱的「勝選結果遭到竊取」，巴維理在書中寫道，根本沒有勝選結果被偷走一事，「川普就是輸了」。

巴維理指出，保守派人士應該在眾多優秀的年輕人才當中，挑選支持川普政策但言行舉止卻不像川普那般我行我素的候選人。

巴維理在2019年2月接任司法部長。巴維理在部長任內曾被批評，為了保護川普，不惜犧牲司法部的獨立自主，尤其是對於「通俄案」調查；巴維理也曾被民主黨批評彷彿是川普的辯護律師，不像司法機關首長。

回憶錄中，巴維理描述川普火爆脾氣的親身體驗。書中指出，2020年12月1日，巴維理公開表示並無證據顯示總統選舉出現大規模舞弊，數小時之後，巴維理便因發言內容跟川普的選舉陰謀論牴觸而被叫到白宮。

川普當面咆哮「滾回家去」

書中寫道，川普對巴維理怒吼：「氣死我了，這簡直是在拆我的台。」略為停頓之後，川普接著對巴維理說：「你肯定討厭川普。因為你討厭川普，才會這麼做。」巴維理向川普解釋，對於川普律師團聲稱的大規模選舉舞弊，司法部查證結果都是空穴來風。

巴維理當場提出辭職，川普則一邊用拳頭敲打辦公桌，一邊咆哮：「准辭！」川普對巴維理說：「現在就走，別回去你辦公室。此時此刻就結束，滾回家去。」白宮律師勸阻下，終於讓巴維理繼續留任。