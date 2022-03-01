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法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

專家：俄烏戰爭消耗拜登任期 平息通膨更難

記者胡玉立／綜合報導
俄羅斯的侵略行動，正在消耗拜登的任期。（歐新社）
俄羅斯的侵略行動，正在消耗拜登的任期。（歐新社）

俄烏戰爭可能是1945年以來歐洲最大衝突，儘管拜登總統長達幾十年的深厚政治資歷讓他一直強調自己已準備好面對這一刻，但眼看所有外交努力和經濟威脅都阻止不了一個威權主義者斷然入侵弱國，總統任期有限，對拜登來說，已是這場賽局的一大挑戰；也讓拜登平息通貨膨脹的挑戰，變得更加棘手。

中東專家卡圖利斯(Brian Katulis)表示：「拜登有許多全球經驗，他擔任副總統時即以外交方式處理過這個特定議題，也認識很多人物。但這些專業知識不必然對他有幫助。因為，這和這一切如何發展以及俄羅斯總統普亭準備殘酷到什麼程度有關。」

隨著俄烏戰事仍僵持不下，拜登一面在全球政治舞台上處理危機，一面要說服國人美國正在扮演正確角色；他必須讓美國人相信，他們不僅應關心一個無法在地圖上精確定位的國家，而且該國命運值得在「加油站」加油時犧牲一些個人財富。

拜登日前曾試圖強調烏克蘭自由可貴，值得制裁俄羅斯；但拜登也意識到總統權力有限，他說自己一直知道一再威脅將施予嚴厲制裁也阻止不了普亭的攻擊。

打從上任起，拜登就想在自己總統任期內展現民主的益處，強力反對世上崛起的專制政權；他特別將烏克蘭視為民主國家的一盞明燈，因為它試圖擺脫俄羅斯的影響。

如今，拜登未能阻止俄羅斯大規模入侵鄰國，他正面臨下一步該怎麼做的緊迫問題。他曾表示不會將美國軍隊派往烏克蘭，但他必須證明在俄羅斯以武力施暴控制之際，民主仍佔上風。

未來幾周，可能取決於拜登願意或能在他擁護的理想上走多遠。拜登已承認，他和盟友的制裁可能需要時間來促使普亭改變方向，「普亭正考驗西方的決心，看看我們是否能團結一致。」

俄羅斯的侵略正在消耗拜登的任期。幾周前，他還打算四處推銷他的基礎設施法案、為其他支出計畫造勢、準備宣布首位非裔女性大法官提名人選，但這些事大都被俄烏衝突耽擱或淹沒，3月1日國情咨文能否導向新政見訊息，看來頗為艱難；全球能源供應不確定性以及暴力和制裁造成的破壞，也讓平息通貨膨脹的挑戰，變得更加棘手。

拜登 俄羅斯 普亭

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