聯國安理會罕見票決 今開緊急全體大會 中國再投棄權票

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞(中)27日在紐約聯合國總部安理會上，與中國駐聯合國代表張軍(右)討論。(美聯社)

俄羅斯 侵略烏克蘭 之後，西方國家推出外交攻勢孤立莫斯科。聯合國 安全理事會27日罕見投票決定聯合國大會193個會員國28日召開緊急特別會議。這是聯合國第11次緊急大會，1950年代之後不曾舉行，屆時也將表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭的提案。中國再次投下棄權票。

聯合國安理會15個理事國在召開緊急特別會議的程序表決中，共有11國投下贊成票，俄羅斯則投反對票。中國、阿拉伯聯合大公國、印度則棄權。安理會25日表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭的提案時，遭到俄羅斯否決，當時中國、阿拉伯聯合大公國、印度同樣棄權。

在27日紐約聯合國總部安理會上，中國駐聯合國代表張軍(左)，與俄羅斯駐聯合國大使聶本齊亞交談。中國在表決中再次棄權。(美聯社)

路透社報導，美國駐聯合國大使琳達‧湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)說，聯合國大會最快將於3月2日再次表決類似提案。根據聯合國規章，聯合國大會表決時並沒有國家擁有否決權。

她說：「俄羅斯不能也無法靠否決來躲避究責。」

湯瑪斯-葛林斐德說：「我要對俄羅斯官兵們說，全世界現在都在看。」她表示，各種照片與影片證據愈來愈多，「你們必定要為所作所為承擔責任。我們不會放過暴行。」

來源：ABC News (Australia)

路透社報導，安理會28日將開會討論對烏克蘭平民供人道援助。這將是一周之內安理會針為烏克蘭危機召開的第五次會議。

總部設於荷蘭首都的國際法院(International Court of Justice)27日表示，烏克蘭26日已遞狀對俄羅斯提告指出，莫斯科為烏克蘭任意扣上種族滅絕(genocide)罪名，國際法庭應該介入，立即阻止俄羅斯的軍事侵犯，並裁定俄羅斯賠償。

烏克蘭向海牙國際法院指出，對於烏克蘭東部區域種族滅絕的謠言，烏克蘭嚴正否認，俄羅斯毫無合法基礎可以憑著種族滅絕的傳聞，對進入烏克蘭或對烏克蘭採取任何行動，佯稱要出手避免或懲罰。

華盛頓郵報報導，消息人士指出，聯合國「政府間氣候變遷問題小組」(Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC)195個國家代表27日舉行視訊會議，俄羅斯代表團團長安尼西莫夫(Oleg Anisimov)突然發言中，為俄羅斯侵略烏克蘭道歉。安尼西莫夫說，俄羅斯到底為何要攻打烏克蘭，「那些知情人士都找不到任何正當理由」。