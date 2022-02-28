情牽烏克蘭 為澤倫斯基翻譯 德國口譯員兩度哽咽

烏克蘭士兵27日在第二大城哈爾科夫清理戰場，從俄軍裝甲車上拆卸榴彈炮射擊器。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)日前在向德國「世界報」(Welt)更新烏克蘭最新戰況時，一名德語口譯員為澤倫斯基翻譯期間一度哽咽落淚。

這位不具名的口譯員替澤倫斯基翻譯第一部分，「俄羅斯正在邪惡的道路上，俄國 一定在聯合國發聲。」「烏克蘭，我們肯定知道…，」此時口譯員停頓片刻，壓抑哽咽聲後接著說：「我們在捍衛什麼」，講到這裡口譯員再次陷入沉默，她調整呼吸向聽眾致歉後繼續翻譯。

澤倫斯基說：「夜晚很艱難，人民起來捍衛自己的國家，而他們露出他們的真面目，這很嚇人，他們會更加頻繁地轟炸烏克蘭的城市，他們會更加陰險地殺害我們的孩子，這是已經進入我們領土的邪惡作為，必須摧毀。」澤倫斯基另外更新他與外國政要的談話。

隨著俄國軍隊包圍烏克蘭首都基輔，烏克蘭情勢仍然相當危急。

俄國總統普亭 (Vladimir Putin)已經下令俄國核武部隊進入高度戒備狀態，回應他所稱的北約(NATO)「挑釁聲明」。他另外抨擊西方國家以「不友善的行動」對俄國實施經濟制裁。

普亭這一舉動令情勢更加緊張，各界擔憂恐將升級為核武戰爭。

烏克蘭表示將派出代表團與俄國官員會談，然而俄國的終極目標仍未明朗。

美國國防官員並無透露美國目前的核武狀態，僅表示軍隊隨時準備好捍衛自己的國土與盟友。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在 ABC新聞網節目「This Week」上表示俄國並沒有受到北約或烏克蘭的威脅，「我們有能力自我防衛，但我們也需要說出我們在這裡看到的情況。」

北約秘書長史騰伯格(Jens Stoltenberg)接受CNN採訪回應俄國的核武威脅，「這是危險的言論，是不負責任的行為。」