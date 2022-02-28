從莫斯科到西伯利亞…51城爆反戰示威潮 6000人被捕

俄羅斯聖彼得堡等大城市均有反戰示威活動，俄警在現場逮捕抗議者。（歐新社）

俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)24日對烏克蘭 宣戰，消息一出舉世皆驚；莫斯科當局不斷強調這場戰役是為了保護烏克蘭東部民眾及俄羅斯民眾的利益，但架不住國內反彈聲浪愈演愈烈；從莫斯科到西伯利亞，俄羅斯廣袤的領土上，各大城市紛紛有反戰示威陳抗，不論當局如何加強取締，都無法澆滅俄羅斯人反戰的思潮。

一名在西部大城聖彼得堡(St. Peretsburg)參加抗議的俄國 民眾馬特塞夫(Dmitry Maltsev)說：「我自己有兩個兒子，我不可能眼睜睜看著他們被那個怪物送上戰場枉死」；遠東的西伯利亞(Siberia)也有示威遊行，位於俄蒙邊境伊爾庫茨克州(Irkutsk)的抗議人士說：「不論對於俄羅斯或烏克蘭而言，這起戰爭都是場犯罪，我不想看到俄羅斯人被殺，也不想看到烏克蘭人被殺，我們應該立刻停止對烏克蘭的作戰。」

然而，雖然示威遊行和平進行，警方仍然出重手大量逮捕抗議民眾，有民眾拍下聖彼得堡的抗議現場畫面，顯示全副武裝的警察把手無寸鐵的抗議民眾撂翻在地並拖上警車；據長期追蹤俄國政治犯的反對派組織OVD-Info表示，俄羅斯警察27日在全國至少51座城市逮捕了2710人，使開戰以來抓捕人數突破6000人。

事實上，不只民間，連政府內部都有一些反戰的雜音；長期支持普亭政策的國家杜馬(俄國眾議院)共產黨籍議員斯莫林(Oleg Smolin)就在社群媒體上公開反對戰爭行為，他說表示對於襲擊行動感到非常震驚，並認為只有在「逼不得已」的情況下才能動武；另一名曾投票支持普丁承認烏東兩共和國獨立的共產黨籍杜馬議員馬特維耶夫(Mikhail Matveyev)也說：「我是支持盧甘斯克(Luhansk)與頓內次克(Donetsk)獨立，不是支持轟炸基輔。」