安理會譴責俄羅斯案 中國棄權已是「失敗中的成功」

聯合國安理會表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭案時，中國棄權。圖為中國常駐聯合國大使張軍闡述中方立場。(美聯社)

美國在聯合國 安全理事會25日提出決議案，譴責俄羅斯 入侵烏克蘭 ，並要求俄軍「立刻、完全、無條件撤出烏克蘭境內」；不過該提案遭到具否決權的俄國否決；俄國否決雖早在西方國家意料之內，但中國棄權則讓西方國家竊喜，解讀為「失敗中的成功」。

表決原定在25日中午舉行，因為要花時間遊說中方才延後二小時，最後美國同意刪除原提案中援引聯合國憲章第39條「安理會應斷定任何和平之威脅、和平之破壞或侵略行為之是否存在，並應作成建議或抉擇依第41條及第42條規定之辦法，以維持或恢復國際和平及安全」的用詞，中方才同意表決時棄權，這讓擔心習近平會一面倒向普亭的西方國家鬆一口氣。

中國常駐聯合國大使張軍在表決後的解釋性發言時指出，面對當前形勢，安理會既要作出必要反應，也要十分慎重，任何行動應有利於解決危機，而非「火上澆油」，「一味施壓制裁」只會導致更多傷亡和損失，徹底關上和平解決的大門；他說：「俄羅斯的正當安全訴求應獲得妥善回應，烏克蘭也應是東西方間溝通的橋樑，而非哪個國家的『前哨站』。」

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)說：「俄羅斯為遂行其在烏克蘭發動的無端戰爭，否決譴責案並不令人意外；但俄國必須搞清楚，莫斯科可以否決決議，卻不能否決真相、不能否決原則，更不可能否決烏克蘭人民。」

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞(Sergiy Kyslytsya)話說得更重，直指俄羅斯犯下「戰爭罪」；他說：「在我們的領土上，你的部隊不可能受到款待；更不幸的是，唯一能終止戰爭的就是被送回母親身邊的俄羅斯士兵屍體；不論你喜不喜歡，我們必須捍衛自己的國土。」

對此，俄羅斯駐聯合國大使聶本齊亞(Vassily Nebenzia)重申，俄羅斯的軍事行動是為了烏東地區民眾的利益；他說：「西方讓烏克蘭成為地緣政治上的棄子，完全不關心烏克蘭人民的利益；所謂的『譴責決議文』不過是在烏克蘭『棋盤』上又一次做出野蠻、不人道的行為。」