我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

安理會譴責俄羅斯案 中國棄權已是「失敗中的成功」

編譯柯立偉／綜合26日電
聯合國安理會表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭案時，中國棄權。圖為中國常駐聯合國大使張軍闡述中方立場。(美聯社)
聯合國安理會表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭案時，中國棄權。圖為中國常駐聯合國大使張軍闡述中方立場。(美聯社)

美國在聯合國安全理事會25日提出決議案，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求俄軍「立刻、完全、無條件撤出烏克蘭境內」；不過該提案遭到具否決權的俄國否決；俄國否決雖早在西方國家意料之內，但中國棄權則讓西方國家竊喜，解讀為「失敗中的成功」。

表決原定在25日中午舉行，因為要花時間遊說中方才延後二小時，最後美國同意刪除原提案中援引聯合國憲章第39條「安理會應斷定任何和平之威脅、和平之破壞或侵略行為之是否存在，並應作成建議或抉擇依第41條及第42條規定之辦法，以維持或恢復國際和平及安全」的用詞，中方才同意表決時棄權，這讓擔心習近平會一面倒向普亭的西方國家鬆一口氣。

中國常駐聯合國大使張軍在表決後的解釋性發言時指出，面對當前形勢，安理會既要作出必要反應，也要十分慎重，任何行動應有利於解決危機，而非「火上澆油」，「一味施壓制裁」只會導致更多傷亡和損失，徹底關上和平解決的大門；他說：「俄羅斯的正當安全訴求應獲得妥善回應，烏克蘭也應是東西方間溝通的橋樑，而非哪個國家的『前哨站』。」

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)說：「俄羅斯為遂行其在烏克蘭發動的無端戰爭，否決譴責案並不令人意外；但俄國必須搞清楚，莫斯科可以否決決議，卻不能否決真相、不能否決原則，更不可能否決烏克蘭人民。」

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞(Sergiy Kyslytsya)話說得更重，直指俄羅斯犯下「戰爭罪」；他說：「在我們的領土上，你的部隊不可能受到款待；更不幸的是，唯一能終止戰爭的就是被送回母親身邊的俄羅斯士兵屍體；不論你喜不喜歡，我們必須捍衛自己的國土。」

對此，俄羅斯駐聯合國大使聶本齊亞(Vassily Nebenzia)重申，俄羅斯的軍事行動是為了烏東地區民眾的利益；他說：「西方讓烏克蘭成為地緣政治上的棄子，完全不關心烏克蘭人民的利益；所謂的『譴責決議文』不過是在烏克蘭『棋盤』上又一次做出野蠻、不人道的行為。」

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

上一則

共和黨貼「激進」標籤…傑克森大法官任命 成選戰箭靶

下一則

多國增援烏克蘭 美提供3.5億武器 德修改態度跟進

延伸閱讀

我家酒莊不賣你家的伏特加 反俄從嘴巴管起

我家酒莊不賣你家的伏特加 反俄從嘴巴管起

「不准來賺錢」YouTube也祭制裁 禁俄頻道藉廣告獲利

「不准來賺錢」YouTube也祭制裁 禁俄頻道藉廣告獲利
SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看

SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

熱門新聞

代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

2022-02-24 18:40

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動