助俄減輕經濟制裁？專家：中怕犧牲歐美市場 幫助有限

西方對俄羅斯實施制裁時，中國是唯一可以幫助俄國的國家。圖為俄國出口中國的天然氣管線東線。(美聯社)

俄羅斯 在面對西方經濟制裁下，中國是唯一可以減輕其影響的友人；然而，中國不可能願意冒著損害進入美國和歐洲市場的風險，而做得太多。

美聯社分析指出，即使中國國家主席習近平願意從俄羅斯進口更多天然氣及商品，作為對俄羅斯總統普亭 的支持，但其能力相當有限。

上海政法學院國際關係專家李新指出，中俄關係正處於歷史最高水平，但兩國不是聯盟。

美、英、歐盟等西方盟國對俄國 的制裁，主要限制它進口工業及高科技產品，有專家表示，中國或許會利用這種情況來尋求與俄羅斯有更好的交易，但會拒絕公開違反制裁，以免讓自己受到波及。

李新表示，中國石油天然氣公司因早前俄羅斯合作夥伴遭制裁而受到傷害，這正是中國所擔心的。

凱投宏觀(Capital Economics)首席亞洲經濟專家威廉斯(Mark Williams)指出，中國不想捲入如此之深，以至於最終因支持俄羅斯而遭受痛苦，成為西方國家的箭靶。

去年中俄貿易額增至1469億美元，但這還不到中國與美、歐盟貿易總額1.6兆美元的十分一；因此威廉斯認為，中國不會冒著失去一個龐大西方市場的危險來幫助俄國。

俄羅斯2014年吞併克里米亞後遭到貿易和金融制裁，中國為了其巨大的能源需求，藉機向俄國購買了數十億美元天然氣，這也成為普亭的生命線；普亭政府過去十年也一直在努力擴大對遠東的出口，以減少對歐洲市場的依賴。

埃信華邁(IHS Markit)首席亞太經濟師比斯瓦斯 (Rajiv Biswas)指出，俄國去年的出口總額，六分一是由中國購買，當中三分之二是石油及天然氣。隨著面對西方的制裁，中國進一步成為其能源出口的重要增長市場。

習近平與普亭稍早在北京會談，並簽署了俄國加大對中國的能源出口協議；與此同時，中國本星期首次宣布准許從俄羅斯進口小麥，雖然無法彌補俄羅斯失去歐洲市場的損失，但有助提高俄羅斯農民的收入。

清華大學國際問題研究所教授，歐洲研究中心副主任張利華指出，雖然貿易協議將繼續下去，但中國不會在進攻烏克蘭問題上，完全站在俄羅斯一邊。

習近平25日與普亭通電話時表示，中國支持俄烏通過對話解決問題，這凸顯了中國的立場。