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染疫昏迷中產子 新罕州年輕媽媽初見兒子…已2個月大

編譯盧炯燊／綜合25日電
新罕布夏州孕婦凱勒在分娩前感染新冠，昏迷47天後醒來，才第一次抱起初生的兒子。(美聯社)
新罕布夏州孕婦凱勒在分娩前感染新冠，昏迷47天後醒來，才第一次抱起初生的兒子。(美聯社)

新媽媽都迫不及待地想看到自己剛生出的孩子，但新罕布夏州(New Hampshire)一名20歲女子臨盆前兩星期，突然感染新冠肺炎送醫，治療期間一直昏迷，醫生為她剖腹接生了一名男嬰，兩個多月後，這名女子終於第一次見到自己的孩子。

麥肯希‧凱勒(Macenzee Keller)抱著男嬰向媒體表示，她在去年12月7日預產期前兩星期，被診斷感染新冠病毒，她只記得在11月27日送院，當時呼吸喘急；醫生診斷後發現她送院期間病情嚴重，醫生為她注射了鎮靜劑，處於昏迷狀態及插上氣管。第二天醫生為她剖腹產子，她誕下了一名男嬰，現取名為扎可瑞(Zachery)，目前已體重11磅13盎士。

由於染疫無法自行呼吸，主治醫生讓她接受專門的體外膜肺氣合(ECMO，葉克膜)血氧治療，即將她的血液泵出體外，進入體外膜氧合機去除二氧化碳，然後將血液泵回體內。

負責這項醫療計畫的達特茅斯-希區柯克醫療中心(Dartmouth-Hitchcock Medical Center)醫療團隊中的一名護士莫洛尼(Ciaran Moloney)表示，像凱勒這樣年輕的病人，完全康復的機會非常高。

莫尼洛說，一般而言，患者通常接受治療約一個月或更短時間，但凱勒接受ECMO治療長達47天才醒過來，其間病情反覆，現在儘管可以自己呼吸，仍需要呼吸機協助。

她還需要使用脈搏血氧儀來測量血氧水平，醫療團隊更安排了額外的治療程序來協助她恢復下床走路；估計凱勒的病況在未來幾星期會持續改善，最終不再需要任何設備。

沒有接種新冠疫苗的凱勒表示，因為擔心懷孕期間接種會對胎兒有影響，所以計畫分娩後才接種。

當被問到事後看來，會否再作出同樣選擇時，凱勒表示不知道，因為心裡很矛盾，又想接種疫苗，又不想冒任何風險。

聯邦疾病防治中心(CDC)一直建議孕婦在懷孕期接種疫苗，因為接種的好處，遠超過懷孕期間的任何已知或潛在風險。

同樣對於其他一些孕婦來說，一旦染疫就不得不迅速分娩，但每每非常危險；例如威州一名女子2020年11月在剖腹分娩時，因感染病毒而出現藥物性昏迷狀態，長達75天，出院時才首次見到自己的女嬰。

疫苗 聯邦疾病防治中心 新罕布夏州

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