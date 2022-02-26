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低風險區解禁 CDC：全美7成民眾 室內免戴口罩

記者張聲肇／綜合報導
CDC大幅放寛戴口罩準則，不具傳播風險地區，在室內及公共場合不用戴口罩。圖為去年4月賭城放寛口罩令，許多人迫不及待取下口罩。(美聯社)
CDC大幅放寛戴口罩準則，不具傳播風險地區，在室內及公共場合不用戴口罩。圖為去年4月賭城放寛口罩令，許多人迫不及待取下口罩。(美聯社)

美國疾病防治中心(CDC)25日公布新的防疫公衛準則，全國七成以上住在新冠病毒威脅不大地區的人民，包括學生，可以免戴口罩；但搭乘公共交通工具、進入機場、火車站和巴士轉運站的室內空間時，仍須戴口罩。

所謂病毒威脅不大是指對當地醫院造成中、低度威脅的地區；其他28%人口所在，全美約37%的郡，病毒威脅仍大，包括小學生在內仍須戴口罩。

上述交通運輸室內空間之外，低威脅區的市政府和公私機構可自訂口罩規定；自覺有染疫症狀或檢測陽性反應者，在公共場所也必須戴口罩。

CDC說，疫苗接種率和染疫復原率漸增，群體免疫力增強，染疫轉成重症的風險已大致降低。

CDC主任瓦倫斯基說，「如果民眾感覺戴口罩比較安全，當然歡迎戴上口罩。我們要確保醫院負擔得了，重症住院的人不要太多。」她說，可上CDC網站確認一下各地確診住院人數狀況，自行決定是否戴口罩。

康州、麻州和新澤西州目前是「低到中」風險地區，西維吉尼亞、肯塔基、佛羅里達、亞利桑納等州內許多郡市仍屬「高」風險區。

CDC過去的防疫指南是根據新增染疫人數，和本周確診人數與上周百分比兩大指標設定。根據這兩項數據，病毒散播速度快的地方，室內最好戴口罩。根據這個標準，這個星期全國3200多郡當中，超過3000個屬病毒快速傳播的地方占了95%以上。

這個「戴口罩標準」可能影響不大，因為愈來愈多州、市、郡、學區鑒於確診案例趨緩，住院、死亡案例也都下降，紛紛自行取消戴口罩令。

爾灣加州大學公衛教授諾伊摩(Andrew Noymer)說，很多美國人都已自行「解罩」，疾病防治中心的新指南，目前沒甚麼實際作用，也許等到秋天或冬天下一波疫情加重時，會有作用。

他說，新冠疫情還會有更多波，先讓大家拿下口罩舒口氣，不無道理。

CDC把各郡畫分為橘、黃、綠三色等級，綠郡連室內都不用戴口罩；黃郡內，有嚴重疾病高風險的人要謹慎；橘色郡縣，最好大家都戴口罩。

顏色則依照當地醫院收留的新確診人數、新冠病人佔醫院總床位比率、以及該地區新增病例總數來界定；疾病防治中心說，新公布的指南有助預測未來疫情是否急遽轉壞。

CDC大幅放寛戴口罩準則，不具傳播風險地區，在室內及公共場合不用戴口罩。圖為去年...
CDC大幅放寛戴口罩準則，不具傳播風險地區，在室內及公共場合不用戴口罩。圖為去年7月美國首度放寛強制口罩令，紐約市有人戴口罩，有人取下。(路透)

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