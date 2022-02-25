後蘇聯30年 普亭為和平找定位 開戰後終結

普亭統治俄羅斯22年，他帶領俄羅斯穿越險灘後，會將俄羅斯拖入一場看不見結局的戰爭嗎？ （美聯社）

俄羅斯 人以為自己認識統治他們22年的總統普亭 ，以為他在國內的冷靜治理，可以敏銳管理風險，帶領俄羅斯穿越險灘。但在普亭入侵烏克蘭 後，他們赫然發現這位領導人與想像中截然不同：他將俄羅斯拖入了一場看不見結局的戰爭；後蘇聯時代這30年，俄羅斯試圖在世界和平秩序中找到定位的企圖心，已被普亭終結。

普亭24日上午6時播出全國講話、下令全面攻擊被俄羅斯各政治派別稱為「兄弟國」的烏克蘭，莫斯科外交政策機構部分人士承認，他們嚴重誤判一個自己花了幾十年時間研究的人；過去分析人士普遍將普亭於烏克蘭邊境集結軍隊，形容成「精心策畫的虛張聲勢」。

「我們認為的一切都被證明是錯誤的。」一位不願具名的分析師說：「我不明白動機、目標或可能的結果。」還有人說：「現在發生的事情很奇怪。」政治分析公司R. Politik分析師斯塔諾瓦亞(Tatiana Stanovaya)則說：「我一直想理解普亭，但邏輯分析似乎不管用了；他變得不太務實，更情緒化。」

普亭統治俄羅斯22年，他帶領俄羅斯穿越險灘後，會將俄羅斯拖入一場看不見結局的戰爭嗎？ （歐新社）

俄羅斯股市暴跌 提款機美元短缺

普亭的宣傳工具國家電視台試圖營造正常氣氛，官方新聞媒體將22日入侵描述成一場僅限於烏克蘭東部的「特殊軍事行動」，而非戰爭。普亭還與來訪的巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)會面，好像自己仍在老練處理日常事務。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria V. Zakharova)在電視上說：「這不是開始戰爭；我們的願望是防止事態發展可能升級為全球戰爭。」

與此同時，俄羅斯股市暴跌35%，自動取款機出現美元短缺。俄國互聯網仍大多未經審查，俄羅斯人目睹國家軍隊對烏克蘭進行殺戮，數以百萬計俄羅斯人在那裡有親朋好友。

擺脫90年代貧困 或迎新一輪鎮壓

許多俄羅斯人仍相信，普亭讓國家擺脫了1990年代的貧困和混亂，成為有體面生活水平、值得國際尊重的所在；但也有不少人擔心戰爭爆發，會帶來對人民自由的新一輪鎮壓。

幾天前，前實境秀主持人兼社交名媛蘇布查克(Ksenia Sobchak)曾稱讚普亭是「成熟稱職的政治家」，但22日她在 Instagram寫道，從現在起，她只「相信自己國家未來最壞的可能情景」，「我們現在都被困在這種局勢裡，沒有出路。這一天的惡果，俄羅斯人將承受非常多年。」

斯塔諾瓦亞認為，普亭近年來對歷史的痴迷，是理解他動機的關鍵。畢竟，對烏克蘭發動戰爭似乎無法從戰略來解釋，因為它沒有明確的解決方案，勢必只會加劇國外反俄情緒，加劇俄羅斯與北約同盟的對抗。

斯塔諾瓦亞說，從各方面來看，普亭身邊的統治精英都沒有意識到22日戰爭即將來臨，也不確定如何應對。除國家電視台名人和親克里姆林宮的政客外，少有俄羅斯知名人士公開支持這場戰爭。但這不代表普亭會面臨任何形式的宮廷政變；因為他牢牢控制俄國龐大的安全機構，並在去年大舉鎮壓異議人士。「他還可以掌權很長時間，」斯塔諾瓦亞說：「在俄羅斯境內，他幾乎沒有任何政治風險。」