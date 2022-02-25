非典型戰時領導人 澤倫斯基電視演說 團結烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基上任三年，面對俄軍入侵，他能領導國家度過戰爭的考驗嗎？（美聯社）

俄羅斯 軍隊24日入侵烏克蘭 ，在烏國各地同步發動攻擊，造成許多死傷，首都基輔也不斷傳出隆隆炮火聲，儼然被視為二次世界大戰後最黑暗的時期；如今全球都在關注，當年從喜劇演員當上烏克蘭總統的澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)將如何在戰事中領導國家；俄入侵首日，他沉痛地發表電視演說，對著烏克蘭4400萬的公民及俄羅斯喊話，「傾聽理性的聲音，烏克蘭人民要的是和平。」

「普亭(Vladimir Putin)對烏克蘭開戰，也代表向全世界所有民主國家宣戰。」澤倫斯基在電視演說中表示：「他正在摧毀我們的國家，破壞我們在這塊土地上建立的一切事物，但我們都知道烏克蘭人民有多麼強悍。你們有著不屈不撓的精神，因為你們是烏克蘭人。」

警告盟友勿對俄羅斯軟化

上周澤倫斯基在慕尼黑安全會議( Munich Security Conference)也發表過一場激動的演說，警告歐洲的盟友切勿對俄羅斯軟化，使得各國領導人即使身陷兩難，面對澤倫斯基的強硬態度仍敬畏三分。

烏克蘭政治分析師瑪麗亞‧佐金納(Maria Zolkina)認為，「澤倫斯基無意挑起戰爭」，但其實俄羅斯的野心在2月中旬就表露無疑，外界對這位沒有治國經驗的總統更充滿質疑。

烏克蘭總統澤倫斯基上任三年，面對俄軍入侵，他能領導國家度過戰爭的考驗嗎？（美聯社）

當年總統大選時，澤倫斯基拿下高達七成的選票打敗前總統波洛申科(Petro Poroshenko)；如今戰事爆發烏克蘭已有16座城市遭受攻擊，但人民沒有放棄他們的國家，而是更堅定地與總統站在一起。

事實上，澤倫斯基競選總統時在烏克蘭東部地區獲得大量的支持，包括克里姆林宮22日承認為獨立共和國的頓內次克(Donetsk)及盧甘斯克(Luhansk)分離省分，當時也曾讓許多人懷疑他的領導能力。

呼籲烏克蘭人民踴躍捐血

但俄羅斯正式入侵後，澤倫斯基抓住機會團結烏克蘭人，並以「鄰居和家人」的關係稱呼俄羅斯，呼籲對方停止戰爭；不過他坦言雙方確實存在分歧，加上克里姆林宮嚴密控制俄羅斯媒體，俄羅斯人可能甚至永遠不會聽見他說的話。

如今烏克蘭已宣布進入緊急狀態，當局呼籲人民踴躍為戰士捐血，「烏克蘭人的未來必須靠每一位公民的努力」。

佐金納原本也認為澤倫斯基「無法在戰爭中領導國家」，但經過一日的觀察，澤倫斯基對俄軍攻勢採取了必要的手段，「是一位總統在戰爭中表現出應該有的樣子」。