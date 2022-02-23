助長仇亞 美終止「中國行動計畫」 司法部嚴訂辦案標準

司法部決定終止「中國行動計畫」，由於多華裔學術界人士遭受牽累，華人團體曾在司法部前抗議。（本報資料照／記者張筠攝）

前總統川普任內推出旨在對抗中國國安威脅的「中國行動計畫」(China Initiative)，由於許多華裔學術界人士遭受牽累，檢方因罪證不足而未起訴，高等教育圈卻風聲鶴唳，如今司法部 決定終止這一計畫。

司法部主管國家安全事務的助理部長歐森(Matthew Olsen)23日在新聞簡報會上說，司法部檢討後發現，這項計畫不僅助長對亞裔 美國人的歧視，也不利美國吸引專業人才投入對新興科技研究。未來若有美國科學家遭控對聯邦機關隱瞞曾經收受中國研究經費，司法部對於案件調查將遵循更高標準。

歐森表示，司法部將只追究檢察官已掌握明確犯行，且明顯涉及國家安全或經濟安全等利益的案件。

歐森同時指出，聯邦檢察官將把重點放在司法部認為應該盡力保護的美國機密資料案件，保障「攸關經濟安全的美國機構」，例如研究單位以及重大基礎建設，並且捍衛民主價值及機構免於受到獨裁主義政權干預。他說，獨裁主義政權除中國外，還包括俄羅斯、伊朗及北韓。

「中國行動計畫」由川普政府於2018年推出，重點在於對抗中國構成的對美國的各種國家安全威脅。但「中國行動計畫」除了打擊間諜 外，也助長了國內反亞裔的偏見和歧視，引發亞裔社群及民權團體強烈批評，譴責可能助長種族偵防，讓與中國有關係的美國科學家被扣上間諜罪名。某些引發軒然大波的案件後來不了了之，許多學界人士則抨擊學術著作的違規情事，被渲染成了犯罪行為。

歐森表示，先前根據「中國行動計畫」而啟動調查的案件，都有真實且事態嚴重的根據，並無任何證據顯示司法部決策存有偏見。

但他表示：「基本上，我不認為這套計畫對抗國安威脅的最佳因應之道。」

「中國行動計畫」推出後，第一起交由陪審團審理的案件，是田納西大學(University of Tennessee)機械航空生物醫療工程系教授胡安明(Anming Hu)遭控向國家航空暨太空總署(NASA)申請研究補助時隱瞞與中國關係。2021年9月，胡安明獲判無罪。

路透報導，透過中國行動計畫，司法部已起訴至少20名研究者，有些人被定罪，也有案件遭駁回；歐森表示，司法部將繼續執行目前手上的起訴案件。

拜登政府叫停針對性極強的中國行動計畫，是否在對北京釋放善意猶未可知，聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)表示，樂見司法部改變作法，不再專注於與間諜行動毫無關係的事情上，對亞裔及亞裔美國人都是好事。