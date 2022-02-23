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被控間諜「效忠中國」 MIT陳剛稱受辱：美國夢變惡夢

記者顏伶如／綜合報導
麻省理工教授陳剛曾因「中國行動計畫」被捕，聯邦檢察官已於今年1月撤案。（路透）
麻省理工教授陳剛曾因「中國行動計畫」被捕，聯邦檢察官已於今年1月撤案。（路透）

麻省理工學院(MIT)教授陳剛(Gang Chen)曾因前總統川普任內「中國行動計畫」(China Initiative)遭控隱瞞與中國政府關係，但聯邦檢察官已於今年1月撤案。陳剛接受23日播出的哥倫比亞廣播公司晨間新聞(Mornings)專訪時說，從自己的親身經歷可以看出，對於中國間諜滲透美國大學校園的調查行動，極可能受到偏見影響。

2021年1月14日，十多名聯邦調查探員抵達陳剛位於麻州劍橋(Cambridge)的住家，周圍街道遭到封鎖。陳剛說，從探員一一進入前門走廊的狀況研判，「我知道他們是來抓我的」；他說，探員詢問並確認身分之後，便下令要他「不要動」。

陳剛在中國出生，現為美國公民，是著名的機械工程教授，當場被調查探員戴上手銬後押入監獄。如果遭控罪名成立，他將面臨最高20年有期徒刑。哥倫比亞廣播公司報導，根據法院紀錄分析，陳剛是「中國行動計畫」推出之後面臨起訴的20多名學者之一。

根據刑事告訴狀(criminal complaint)紀錄，陳剛遭控2017年向能源部申請研究補助時隱瞞與中國的關係，2018年報稅資料上則漏填一個外國銀行帳號。

陳剛在專訪中說：「我們以為實現了美國夢，結果卻出現惡夢。」

遭到聯邦罪名指控的近一年裡，陳剛遭麻省理工學院停職。哥倫比亞廣播公司報導，能源部官員今年1月對聯邦檢察官表示，調查行動出現錯誤，陳剛遭控隱匿的內容，根據規定其實根本不需要申報；報導指出，相隔兩周之後，聯邦檢察官便對陳剛撤案。

報導指出，聯邦檢察官並未在刑事告訴狀中指控陳剛涉及間諜罪，但陳剛被捕當天調查人員的大陣仗，卻等同對待嚴重危害國家安全的犯罪分子。

陳剛說，當天早上6時30分，調查人員命令他站在角落；並去叫醒尚未起床的陳剛妻子與女兒。他表示，妻子後來表示，聽到有人喊著「警察」，還以為是作夢。

陳剛被補後，當時的聯邦檢察官萊林(Andrew Lelling)在記者會上說，陳剛「不只貪婪，還效忠中國」；陳剛在專訪中說，萊林所言根本是「侮辱」。

他說，檢方把他描述成對美國不忠而效忠中國，「他們所說的完全不是事實」。

2000年入籍美國的陳剛說，自己不是中國間諜，也不曾把任何研究資產或技術提供給中國。

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