「任命非裔女有何不妥」 大法官提名 麥康諾跟黨不同調

麥康諾與共和黨又出現立場相左，他認為拜登總統若提名非裔女性任大法官，並無不妥。（Getty Images）

拜登 總統據悉已經約談了三名可能的最高法院大法官提名 人選，白宮表示最快可於下周可作出決定；而參院少數黨領袖麥康諾說，拜登提名一名非裔女性為大法官，並沒有「不恰當」，他的表態明顯與其他持反對態度的共和黨參議員立場相左。

麥康諾(Mitch McConnell)22日在肯塔基州勒辛頓(Lexington)出席活動時表示，他聽到有人說拜登任命非裔女性任大法官是不適當的，但「老實說，我不認為有什麼不合適的。」

他以雷根、川普兩位總統為例說，雷根任命一名女性為大法官，她就是美國最高法院首位女性大法官歐康諾(Sandra Day O'Connor)；另外當大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)2020年9月18日病逝後，川普總統也任命一名女性為大法官，因此他對拜登提名女性任大法官，不會有任何抱怨。

他也認為最高法院大法官提名人應該受到尊重，經過徹底審查，然後再投票決定。

麥康諾的言論明顯與其他多位共和黨成員大相逕庭，他們反對拜登只專注提名非裔女性替補即將退休的自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)。

此外，麥康諾希望拜登的人選能夠展開公平競爭，這也讓共和黨內，有意在確認過程中插入種族議題的人感到沮喪。

其中德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)就是有意將提名與種族爭議扯上關係的人，他指拜登從一開始就承諾一定是非裔女性，但非裔女性僅占美國人口的 6%，這等於對 94% 的人說「我不在乎你」。

另外，密西西比州聯邦參議員韋克(Roger Wicker)、緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)等也批評拜登將提名政治化。

另方面，有知情人士透露，拜登已經約談了最少三名可能人選，分別是哥倫比亞特區巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)、南卡州聯邦地院法官柴爾茲(J. Michelle Childs)及加州最高法院法官克魯格(Leondra Kruger)。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登尚未決定提名誰，但估計下周一會有決定。