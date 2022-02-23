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商家可否拒接同志客戶？ 最高院同意聽審 預計明年裁決

記者張聲肇／綜合報導

商家基於宗教信仰，可否拒刊同性戀者婚宴啟事？拒刊是否違背憲法第一修正案？最高法院22日宣布將聽審本案，預定明年中做出裁決。

科羅拉多州立妥頓市(Littleton)303創意公司老闆勞瑞‧史密斯(Lorie Smith)訴請法院裁定，准該公司不受該州反歧視法限制，因為基於基督教信仰，她決定自己的婚宴網站不接「與我的宗教信仰不一致的」生意。

最高法院於2015年做出准許同性戀者結婚的歷史性裁決，此後，針對反對同性戀的組織或企業尋求「豁免守憲權」的官司，都非常慎重處理。

去年6月，最高法院裁定賓州天主教收養機構有權拒收同性配偶，但法官裁決的理由不是根據自己對憲法的解釋，而是根據自己對賓州政府法令的解釋。同性戀團體和宗教保守派利益衝突時，哪一方該讓步？最高法院迄今還沒明確裁決過。高院如今決定聽審科羅拉多州的訟案，表示它有意處理這個問題。

科州的法律禁止商家根據客戶的種族、宗教、性別、年齡、身障與否或性傾向，而予差別待遇；史密斯的訟案顯然在州法律上站不住腳，但她說，她根據上帝賦予她的才能創辦了這家網路企業，因此她經營事業時，一直都特別小心不去替「和我的宗教信仰不一致」的個人或團體宣傳或提供服務。

她打算在網站上加上一段說明，解釋為何拒收同性戀配偶的生意─「因為替她們宣傳，講述與上帝的婚姻真諦相牴觸的婚姻故事，會破壞我的基督見證人身分。婚姻的真諦，才是祂要我宣揚的事。」

科州的聯邦法院卻裁定，史密斯無權不執行憲法第一修正案。位於丹佛的聯邦第10巡迴上訴法院去年7月以二比一多數裁定，如果讓史密斯的公司享有憲法豁免權，就會把同性戀消費者降到次等的市場，無法享受到她公司的服務。

代表303創意公司上訴的宗教自由社團律師瓦更諾(Kristen Waggoner)認為政府無權逼迫民間企業遵守「州政府贊同的意識形態」；科羅拉多州檢察長魏瑟(Phil Weiser)則認為，科州法律在防止歧視之外，也保護言論自由，「我們一定會盡力替本州法律辯護。」

同性戀 科羅拉多州 歧視

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