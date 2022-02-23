美國女足球員與足協 達成2400萬元和解協議

美國女足爭取同工同酬，多年來努力不懈，促使美國足協同意作出補償。(美聯社)

數十名控告美國足協(U.S. Soccer Federation)性別歧視 的美國女足國家隊(USWNT)成員，與美國足協達成了一項金額高達2400萬元的和解協議；體育史上最受關注的薪酬糾紛案可望就此終結。

擬議中的和解協議要求美國足協向61位女足球 員支付2200萬元，外加投入200萬元於一項基金，女足球員可藉此基金實現後職涯目標並推動女足慈善事業；每位球員最高可向該基金申請5萬元。

美國女足成員控告美國足協性別歧視、指其報酬低於美國男足國家隊一案，已在2020年5月做出判決，聯邦地區法官克勞斯納(R. Gary Klausner)駁回女足成員控訴，指她們所提的證據不足；但女足成員決定上訴，加州帕薩迪納美國第九巡迴上訴法院原訂於3月7日舉行聽證會。

趕在此上訴聽證會舉行前兩周提出的和解協議，有一項重要但書：只有在美國女足和美國足協批准新的集體談判協議，這項和解協議才算最終確定。雙方最近已將集體談判協議延長至3月31日。

在和解協議中，美國足協承諾將在包括世界杯在內的所有友誼賽和錦標賽，為美國女隊和男隊提供同等薪酬。

國際足聯(FIFA)設定的男女足世界杯獎金數額差距龐大。2019年女足世界杯總獎金為3000萬元，獲勝足協可獲其中400萬元。2018年男足世界杯總奬金4億元，獲勝足協可獲3800萬元。

美國女足球名將梅根 ‧拉皮諾(Megan Rapinoe)表示，「我們在很多方面都是贏家，卻不得不經歷這些不可接受的事。我相信大家都同意這樣的看法。」

美國國家女足隊球星拉皮諾去年3月應邀至白宮，在「同酬日」活動上演講。(歐新社)

美國足協主席科內(Cindy Parlow Cone)自己就是1999年世界杯女足冠軍隊成員，她聲稱能夠了解這些球員的心情；「我將是第一個承認協會過去犯了錯的人，身為前球員，我理解被這樣對待的挫敗感，」科內說：該協議「是朝重建與梅根和團隊其他成員關係邁出的一步」。

女子足協稱這項協議取得了「難以置信的成功」，並表示該協會將致力達成勞資協議。