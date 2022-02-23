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獵殺慢跑非裔 喬治亞州3白人「仇恨罪」成立

記者林昱瑄、編譯孫梁／綜合報導
喬治亞州青年艾伯里在路上慢跑時，遭三名白人槍殺。圖為當地非裔文化中心在牆上繪製他的肖像。(路透)
喬治亞州青年艾伯里在路上慢跑時，遭三名白人槍殺。圖為當地非裔文化中心在牆上繪製他的肖像。(路透)

喬治亞州開車追逐和槍殺非裔慢跑青年艾伯里(Ahmaud Arbery)的三名白人，22日被陪審團裁定侵犯了艾伯里的民權，因此聯邦仇恨犯罪(hate crime)的罪名成立，與受害人家庭和民權組織一直以來的認定一致：艾伯里是因為身為非裔而被殺。

聯邦法院的陪審團21日開始研議案情，八名白人、三名非裔和一名西語裔組成的12人陪審團22日上午宣布裁決結果。裁決極具象徵意義之處，是在艾伯里2020年2月23日遇害兩周年前一天做出，涉案的三人數月前剛被喬州法院判處終身監禁。

三名被告分別是65歲的葛瑞格里‧馬麥克(Gregory McMichael)與35歲的崔維斯‧馬麥克(Travis McMichael)父子，以及他們52歲的鄰居布萊恩(William Bryan)。

宣讀裁決時，馬麥克父子站在被告席上，法官數度詢問，兩人都悄聲回答；除聯邦仇恨罪外，馬麥可父子還被裁定使用武器暴力犯罪，兩父子及布萊恩同被控的綁架未遂罪也都成立。

在州級法院審判中，三名被告被判謀殺等罪成立，今年1月。馬麥克父子被判終生監禁不得假釋；布萊恩則是服刑30年後可申請假釋。

在聯邦仇恨犯罪案件開審數周前，馬麥可父子均同意達成聯邦仇恨犯罪的認罪協議，以換取兩人在聯邦監獄服刑，而不是在州監獄；但認罪協議被法官麗莎‧伍德(Lisa Wood)拒絕，艾伯里的家人也強烈反對認罪協議。

喬治亞州三名白人被控槍殺在社區慢跑的黑人寈年艾伯里，陪審團裁定被告的仇恨犯罪全部...
喬治亞州三名白人被控槍殺在社區慢跑的黑人寈年艾伯里，陪審團裁定被告的仇恨犯罪全部成立，圖為艾伯里的家人和律師在法庭外面宣稱民權勝利。(美聯社)

仇恨犯罪的事實在審判中沒有爭議，馬麥可父子看到艾伯里在他們的社區跑步，便攜槍駕車展開追逐，鄰居布萊恩也開車加入並錄下影片，後來影片在網上瘋傳並引起廣泛抗議。

檢方出示了數十個證據，顯示崔維斯‧馬麥可和布萊恩兩人在手機簡訊和社群媒體上使用種族主義誹謗言詞詆毀非裔，由於父親葛瑞格‧馬麥可的手機加密，而使聯調局(FBI)無法進入。

艾伯里的家人和社區人士表示，對三人進行仇恨犯罪審判的意義重大，法庭宣布有罪裁決後，艾伯里的母親沒說這是勝利，「我們家庭永遠不會勝利，因為永遠失去了兒子。」

艾伯里 仇恨犯罪 非裔

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