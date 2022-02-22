川粉湧入…川普「Truth Social」上線 蘋果商店當機

川普自行推出App「TRUTH Social」，由於短時間內大量支持者下載，蘋果的應用程式商店一度當機。(Getty Images)

由於前總統川普 遭美國主要社群媒體 如臉書(Facebook)、推特(Twitter)、YouTube等「噤聲」，除先前由其前高級顧問米勒(Jason Miller)為其設計一套社群媒體「GETTR」外，現在川普也自行推出「TRUTH Social」，盼凝聚支持者對抗大科技業者限制言論；不過由於短時間內大量支持者下載，蘋果的應用程式商店一度當機。

部分用戶暫時無法順利下載，只會在頁面上看到一行「由於需求量過大，您已列入候補名單；我們愛你」的系統訊息；此外，根據蘋果的應用程式使用排行，TRUTH Social是全美21日最多人使用的免費應用程式，打敗Talking Ben the Dog、HBO Max、抖音(TikTok)、YouTube、Instagram 和 Facebook。

事實上，川普近年來積極反制科技界的打壓，除了TRUTH Social之外，「川普媒體科技集團」(TMTG)去年在公開說明書裡就表示，可能成立一家與Netflix和迪士尼競爭的娛樂公司、一個與有線電視電聞網(CNN)打對台的新聞頻道，以及在雲端運算領域挑戰亞馬遜和Google的企業。

川普自行推出App「TRUTH Social」，由於短時間內大量支持者下載，蘋果的應用程式商店一度當機。(路透)

川普遭社媒噤聲1年 麥卡錫喊：他回來了

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)說：「經過被『科技暴君』一年多的壓制，川普回來了！」；TMTG執行長努尼斯(Devin Nunes)也說：「我們要透過這款應用程式恢復人民的聲音，站在這些科技巨擘的對立面，告訴他們不是只有他們有權決定『誰能夠怎麼發言』。」

不過，TRUTH Social激起的下載及使用風潮能持續多久還有待觀察；如先前挺川人士研發的GETTR和Parler雖也曾激起一陣旋風，但熱潮過後活躍用戶驟降，仍比不上如推特、臉書等傳統主流社群媒體。

另一方面，川普集團旗下的「川普媒體」(Trump Media)目前也正面臨財務短絀的問題，雖然上市公司「數位世界併購公司」(Digital World Acquisition Corp)承諾投資 3億元，並有意併購川普媒體，另外也有數十名投資者預計將投入10億元左右的資金，但這筆交易仍需監理機構的同意才能匯入。