反川共和黨人周末聚華府 與保守派大會別苗頭

保守派組織「原則第一」本周末將在華府舉行會議，聯邦眾議員麗茲·錢尼等前總統川普最討厭的共和黨名人將發表演說。(美聯社)

以「原則第一」為名的保守派組織，本周末將在華府舉行會議，聯邦眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)和金辛格(Adam Kinzinger)等前總統川普 最討厭的共和黨 名人將發表演說，與川派保守陣營互別苗頭意味十足。

「原則第一」組織自稱是「21世紀重新發現並力挺原則的草根力量」大集結；26、27日兩天將在華府聚會，目的就在扭轉保守派的政治行動方向。

與會人士將集中精力討論「保守主義的意義，並為國家的前途，找尋更具原則的政治路線」，因此將深入檢討「今日與未來」的保守主義。

參加會議的不只有保守派，獨立人士、思想領袖與基層活動家也將參加討論，貢獻各自的觀點與建議。

僅約三周前，因參加眾院國會暴亂調查委員會，而遭共和黨懲戒的錢尼和金辛格、喬治亞州 州務卿拉芬斯伯格、喬治亞州州長鄧肯，以及退役中校維德曼(Alexander Vindman)都將在會中發表談話。維德曼是促成川普第一次遭國會彈劾的要角。

「原則第一」組織的創辦人梅約(Heath Mayo)說，這次聚會將讓反川普的共和黨保守派有機會好好考慮是否能夠團結一致，2024年推出一位和川普大異其趣的共和黨總統候選人。

梅約接受CBS訪問時表示，「我們希望一起表態，支持突破困境、敢於表達理念的候選人。」他說，目前這種人還看不出來，但他們敢站出來的氛圍已經具備，「屆時再看看有多少人會來。」

他自己認為2024年的反川普候選人「產生的通道」已經建妥，錢尼和馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)都是可能的人選。

梅約說，川派共和黨老是重彈2020選舉是否有弊端的舊調，如果錢尼、霍根或任何人能提出夠說服人的理由，也想2024問鼎白宮的話，「很多人會願意聽。」