我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

反川共和黨人周末聚華府 與保守派大會別苗頭

記者張聲肇／綜合報導
保守派組織「原則第一」本周末將在華府舉行會議，聯邦眾議員麗茲·錢尼等前總統川普最討厭的共和黨名人將發表演說。(美聯社)
保守派組織「原則第一」本周末將在華府舉行會議，聯邦眾議員麗茲·錢尼等前總統川普最討厭的共和黨名人將發表演說。(美聯社)

以「原則第一」為名的保守派組織，本周末將在華府舉行會議，聯邦眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)和金辛格(Adam Kinzinger)等前總統川普最討厭的共和黨名人將發表演說，與川派保守陣營互別苗頭意味十足。

「原則第一」組織自稱是「21世紀重新發現並力挺原則的草根力量」大集結；26、27日兩天將在華府聚會，目的就在扭轉保守派的政治行動方向。

與會人士將集中精力討論「保守主義的意義，並為國家的前途，找尋更具原則的政治路線」，因此將深入檢討「今日與未來」的保守主義。

參加會議的不只有保守派，獨立人士、思想領袖與基層活動家也將參加討論，貢獻各自的觀點與建議。

僅約三周前，因參加眾院國會暴亂調查委員會，而遭共和黨懲戒的錢尼和金辛格、喬治亞州州務卿拉芬斯伯格、喬治亞州州長鄧肯，以及退役中校維德曼(Alexander Vindman)都將在會中發表談話。維德曼是促成川普第一次遭國會彈劾的要角。

「原則第一」組織的創辦人梅約(Heath Mayo)說，這次聚會將讓反川普的共和黨保守派有機會好好考慮是否能夠團結一致，2024年推出一位和川普大異其趣的共和黨總統候選人。

梅約接受CBS訪問時表示，「我們希望一起表態，支持突破困境、敢於表達理念的候選人。」他說，目前這種人還看不出來，但他們敢站出來的氛圍已經具備，「屆時再看看有多少人會來。」

他自己認為2024年的反川普候選人「產生的通道」已經建妥，錢尼和馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)都是可能的人選。

梅約說，川派共和黨老是重彈2020選舉是否有弊端的舊調，如果錢尼、霍根或任何人能提出夠說服人的理由，也想2024問鼎白宮的話，「很多人會願意聽。」

保守派組織「原則第一」本周末將在華府舉行會議，聯邦眾議員金辛格等前總統川普最討厭...
保守派組織「原則第一」本周末將在華府舉行會議，聯邦眾議員金辛格等前總統川普最討厭的共和黨名人將發表演說。(美聯社)

共和黨 川普 喬治亞州

上一則

拜登擬修美墨邊牆 擋偷渡兼復育生態

下一則

報復美對台軍售 中反制雷神、洛克希德馬丁2軍火商

延伸閱讀

川普社群平台Truth Social上線 下載量稱冠但無法登入

川普社群平台Truth Social上線 下載量稱冠但無法登入
川普社群平台「Truth Social」 21日蘋果App Store上架

川普社群平台「Truth Social」 21日蘋果App Store上架
國會暴動 川普挨告3案 法官裁定立案：無總統豁免權

國會暴動 川普挨告3案 法官裁定立案：無總統豁免權
法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

熱門新聞

谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
納許一路尾隨李尤娜到其位於六樓的公寓。(警方提供)

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

2022-02-14 02:30
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
脫口秀節目主持人比爾馬艾19日在節目中批評谷愛凌代表中國出賽。（影片截圖）

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

2022-02-20 01:58

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險