拜登擬修美墨邊牆 擋偷渡兼復育生態

前總統川普2021年6月在德州視察邊牆。(Getty Images)

前總統川普在位時期，提出興建「美墨邊境 圍牆」以阻絕拉丁美洲無證移民大量湧入問題的對策，並在部分越境熱點著手實施；自拜登總統就任以來，以違反人權與破壞生態環境為由立刻叫停相關政策，不過近來傳出拜登政府有意大規模修補邊界牆，只是會以對環境更友善的方式進行。

亞利桑納州邊境居民古德溫(Sage Goodwin)表示，川普政府在當地建牆期間對他們的土地造成嚴重破壞，現在希望聯邦海關及邊境保護局(CBP )在整修邊境牆的同時，也能提出相應的對策，復育生態環境並防止洪水侵襲；他說：「希望能在國土安全與環境保護間找到一個合理的平衡點，技能維護環境，又能兼顧牧場價值並解決移民問題。」

CBP官員指出，「兼顧生態平衡」的整修邊界牆計畫已在實施，最初即選擇以亞利桑納州土桑市(Tucson)為試行計畫地；CBP基礎建設部副主任恩里克斯(Paul Enriquez)說：「我們將全面考慮包含防洪、抗鏽、生態等面向，確保整修好的邊界牆不會為當地居民帶來生命財產的威脅，也會做好水土保持，避免道路或山坡地被洪水沖走。」

除了水土保持以外，川普時期的邊界牆造成的另一個問題就是不只擋下非法移民 ，更擋下野生動物的自然遷徙；生物學家特拉法根(Myles Traphagen)就曾以攝像機監控，研究邊界牆對野生動物棲息地的影響，結果發現他研究的其中一隻墨西哥灰狼一路向南遷徙時碰上了邊界牆，還沿著牆面平行走了好幾哩，最終無奈折返，但因不慎被獵人打中，最後是特拉法根為其截肢才保住一命。

特拉法根批評：「CBP確實說過會留下一些缺口縫隙供野生動物通過，但他們所留的縫隙都太小，任何比兔子大的生物都無法通過；希望拜登政府修復邊界牆的計畫可以認真考慮這一點，在人口稠密區蓋牆就好，至於一些人煙稀少的地方，用科技手段代替圍牆，以便為野生動物留下活路，並以『生態復育』為重整邊界牆的初衷。」