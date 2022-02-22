補強針效力足 聯邦：暫不需打第4劑

聯邦公衛當局近期不會建議再打第二劑補強針。（Getty Images）

多項研究顯示，打過新冠疫苗 補強針的大多數人，體內抗體濃度及免疫反應強大，聯邦公衛當局近期不會建議再打第二劑補強針；全美每日新增確診與染疫住院人數持續下降，顯示變種病毒Omicron疫情 趨緩。

全球各地民眾準備好與新冠病毒共存，但也好奇多久之後要再接種另一劑補強針。

多項新研究顯示，可能數月，甚至數年都不用；三劑疫苗，甚至兩劑就能保障大多數接種者，免於染疫重症或死亡很長一段時間。

賓州大學免疫學研究所所長威瑞(John Wherry)說：「我們開始看到額外補強針的效益降低」，65歲以上長者或高風險群體打第二劑補強針可能有幫助，但大部分人不需要。

聯邦公衛官員表示，近期內沒有計畫讓大眾接種第四劑疫苗。

約翰霍普金斯大學(JHU)19日數據顯示，新增確診與住院都未超過10萬人，同比五周前、1月16日的80萬850人情況大幅好轉。

紐約過去兩周的疫情數據改善逾50%，水牛城大學(University of Buffalo)醫學教授盧梭(Thomas Russo)說：「我認為影響數據下滑的因素，當然是Omicron逐漸沒有(缺乏抗體的)人可以感染。」

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，七天平均染疫住院人數從1月20日的14萬6534人，降至2月13日的8萬185人。

波士頓18日也解除室內用餐與表演空間查看疫苗接種證明的政策，波士頓市長吳弭(Michelle Wu)推文表示，「感謝疫苗與補強針，讓我們能在防疫 中有所進展。」

公衛專家表示，疫情數據下降，疫情(pandemic)可望變成可預測的地方性疾病(endemic)，但仍有許多學者關切疫苗覆蓋率仍未達預期目標，以及各地太快解除防疫限制。

范德堡大學醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)20日表示：「確診與住院人數降低令人振奮」，但距離群體免疫仍有一段距離。

他形容，「Omicron有一體兩面，壞消息是迅速感染很多人，但症狀相對輕微，好消息也是如此，這樣可以創造更多自然免疫群體」。

但他認為，現在高掛「任務完成」的橫幅還太早，須待疫情好轉持續一、兩個月，現在急著拿下口罩，可能導致另一波疫情。

猶他州州長考克斯(Spencer Cox)18日宣布，4月起將關閉大型篩檢站，停止通報疫情數據，讓州民自主選擇防疫措施。