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全美房租續飆 都會區中價位狂漲20%

編譯洪毅／綜合20日電
北卡州一處街區立著出租的牌子，租金上漲讓不少家庭承受更大的財務壓力。(美聯社)
北卡州一處街區立著出租的牌子，租金上漲讓不少家庭承受更大的財務壓力。(美聯社)

全國房租持續攀升，都會區漲幅達20%已是常見現象、甚至也有高達50%以上；造成此狀況的原因，還是因為需求大增、供應不足、投資客炒作等對民眾進入房市的不利因素，全部同時集結在一起所致；租金持續高攀，尚難有降溫跡象。

地產網站Realtor.com的數字顯示，全國前50大都會區在2020年12月至2021年12月間，兩房以下的房租漲幅中位數達到19.3%，漲幅最兇的邁阿密都會區更高達49.8%。

勞工部數據顯示，今年1月房租較去年12月增0.5%，幅度看似不大，卻是過去20年來最大的月漲幅。

造成此種狀況的最主要原因還是供不應求；在需求面，哈佛大學房市學者惠特尼‧艾爾古德-奧布里基(Whitney Airgood-Obrycki)表示，新冠疫情初期，許多年輕人與父母同住避疫，隨著去年經濟重啟，現在他們又重新回到租屋市場。

但是在供給面，由於營建業多年的疲軟，現在的獨棟房屋的新屋供給缺口較2019年底增加51%至580萬套；現在營建業想重振旗鼓，卻又有供應鏈危機及勞動力短缺的壓力，導致房價高攀，收入較高者也必須繼續租房度日。

由於供需失衡，去年第四季的租屋市場空屋率僅5.6%，為1984年以來的最低數字；由於空屋率甚低，讓房東更有議價空間以提高房租。

更糟的是，熱絡的房市讓許多投資客競相進場；地產網站Redfin的數字顯示，2021年第三季的購屋者中，18.2%為企業或機構，創下史上新高。

例如在亞利桑納州圖桑，就發生加州開發商買入一棟老人公寓，然後將租金提高逾50%，此事引來該州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)的關注。

Realtor.com首席經濟學者丹妮兒·哈爾(Danielle Hale)表示，隨著營建業推動供給增加，租屋市場飆漲的現象不會一直持續，預估今年全年房租漲幅約7.1%左右。

租金 投資 勞工部

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