富人也感到通膨壓力 企業嘆：供應鏈沒惡化也沒變好

沃爾瑪執行長表示，通貨膨脹中低收入家庭，甚至是富裕家庭都會對物價更加敏銳。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)整理報導各大企業高層針對通貨膨脹 、供應鏈 短缺等問題提出的觀點，並且透露關於未來走向的預測。

沃爾瑪(Walmart)執行長麥可米隆(Doug McMillon)：「在像這樣的通貨膨脹時期，中等收入家庭、中低收入家庭，甚至是富裕家庭都會對物價更加敏銳，這對我們來說是有利的。」

Arista網絡公司(Arista Networks)執行長潔斯瑞．烏拉爾(Jayshree Ullal)：「我會將我們的供應鏈短缺問題形容為前進兩步、退後一步，我們不喜歡後退一步，但在Omicron病毒、人力短缺、後勤短缺、零件缺乏等問題中，我們第一季肯定會經歷另一波不確定的浪潮，我們會持續改善每一季度，但是第一季不是供應鏈改善的優良指標。」

思科系統(Cisco Systems)執行長羅賓斯(Chuck Robbins)：「在這一季度，供應鏈本質上沒有惡化，也沒有真的變好，這相當一致，這一季有取有捨，我不會告訴你事情什麼時候好轉，我們現在只知道這預計將伴隨我們到下半年。」

沃爾瑪執行長表示，通貨膨脹中低收入家庭，甚至是富裕家庭都會對物價更加敏銳。(美聯社)

迪爾公司(Deere & Co.)執行長約翰．梅(John May)：「值得注意的是我們的供應基礎可能在2022財政年度仍然面臨挑戰，問題不斷出現，我們思考成功的解決辦法而不造成重大干預，需要重度勞力的物件供應仍然緊張，當然半導體供應這年會持續有限制。」

音樂串流平台Shopify財務長艾米．夏佩羅(Amy Shapero)：「2021年上半年因為封城和政府刺激措施下，電商 快速成長，我們認為2022年不會出現相同情況，最近關於通貨膨脹及消費支出需要謹慎，這整年，我們看到經濟成長支撐電商持續滲透零售業。」

芝樂坊餐館(Cheesecake Factory) 財務長克拉克：「坦白說，對於任何中小型老闆來說，看到像這樣的勞力及商品情況，並不急著回到競爭中，所以兩年前我們隔壁關門的餐廳現在還是休業中。」