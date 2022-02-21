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川普社群平台「Truth Social」 21日蘋果App Store上架

編譯林梅婕／綜合20日電
前總統川普創立的社群媒體平台Truth Social21日上架蘋果App Store。(Getty Images)
前總統川普創立的社群媒體平台Truth Social21日上架蘋果App Store。(Getty Images)

根據路透獨家報導，前總統川普創立的社群媒體平台Truth Social 21日上架蘋果App Store，負責該平台測試版的高管證實此訊息。

Truth Social的網路產品營運官、簡稱為Billy B帳號的使用者，18日針對參與平台測試的使用者問題一一回覆，其中有民眾提問平台何時上架，該名高管回答：「我們計畫21日在蘋果App Store發行。」

自從去年1月6日爆發國會暴動事件後，川普被指控在社群網站上發表煽動暴力的言論，使他遭到各大社群媒體如推特(Twitter)、臉書(Facebook)和YouTube禁言；一年過後刻意選在總統日(Presidents Day)上架，象徵川普即將回歸。

川普長子小唐納(Donald Jr Trump)15日也在推特上公布一張截圖，是父親川普以@realDonaldTrump正式註冊為Truth Social的會員；另外，小唐納在14日也透過Truth Social發文寫道：「準備好了！你們最喜歡的總統即將回歸！」

川普長子小唐納在推特上發文寫道：「準備好了！你們最喜歡的總統即將回歸！」（取自推...
川普長子小唐納在推特上發文寫道：「準備好了！你們最喜歡的總統即將回歸！」（取自推特）

先前共和黨籍眾議員努尼斯(Devin Nunes)為擔任「川普媒體與技術集團」(TMTG)執行長而辭職，未來也會持續以維護言論自由的最佳表率，吸引那些言論曾被推特、臉書和YouTube壓制的用戶。

努尼斯20日接受福斯新聞(Fox News)「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)節目訪問時說道：「我們這禮拜將會在蘋果App Store發行，一切都會很棒，因為我們會吸引非常多人來使用這個平台。我們的目標一定會達成，那就是讓平台在3月底前於全美營運。」

路透報導也指出，該平台16日的版本顯示為0.9，但目前最新版本已經是1.0，代表達到公開上架的階段；但TMTG發言人未發表其他細節。

此外，Truth Social營運官坦言，初步階段的功能都會和推特差不多；但推特使用者過去不斷抱怨發文後無法重新編輯貼文的功能相當受限，而營運官表示Truth Social目前也還無法編輯已發布的貼文，但之後會再規畫，並推出私訊等功能。

川普 推特 社群媒體

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