防暴亂重演…拜登下周發表國情咨文 國會戒備圍籬

拜登總統3月1日將發表國情咨文，國會山莊附近將重新裝設圍籬。(路透)

拜登總統預計3月1日前往國會參眾兩院聯席會議發表國情咨文，國會山莊安全單位為避免去年1月6日暴亂事件重演，表示將在接下來的一周中在國會附近重新裝設圍籬。

本月在加拿大 首都渥太華(Ottawa)抗議加國政府強制接種疫苗 政策的「自由車隊」(Freedom Convoy)，啟發了美國的卡車司機，有一批加州 的卡車司機表示他們將自加州出發，並會在下周抵達華府參加抗議活動；對此警方表示已獲悉相關計畫，並已做好計畫，將會在維護民眾言論自由、集會及設自由的同時確保國會山莊的安全。

警方說：「國會駐警正與特勤局密切合作，為即將到來的國情咨文做準備；同時，我們明白自由車隊將抵達華府，我們將依循往例，在維護國會安全的前提下，保證民眾的言論、集會、結社自由。」

與此同時，警方還宣布除非事先向國會駐警提出申請並經許可，卡車或貨車將不得進入國會周邊地區；另外，由於新冠疫情尚未結束，本次參加聯席會議的人限於國會議員、必要工作人員及部分受邀媒體，且所有議員出席時必須戴口罩。

「自由車隊」運動起因於1月15日，加拿大當局對來往美加兩國的加籍貨車司機下達的強制疫苗接種令，因此引起貨車司機抗議；此次抗議疫苗接種令的示威活動迅速擴散至全國，除渥太華外，多倫多、溫哥華等地亦有抗議活動，且隨著時間的推移，除貨車司機外，亦有一般民眾加入抗議，訴求解除防疫限制。

2月7日，美國貨車司機加入聲援，雖未進入加國領土進行抗議活動，但美國貨車司機的車隊癱瘓連接密西根州底特律(Detroit)與加拿大安大略省(Ontario)溫莎市(Windsor)的大使橋(Ambassador Bridge)，使來往貨物中斷。