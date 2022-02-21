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新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

編譯陳韻涵／綜合20日電
加州迪士尼樂園日前對已接種疫苗者解除口罩令，疫情目前已非期中選舉的議題焦點。(美聯社)
加州迪士尼樂園日前對已接種疫苗者解除口罩令，疫情目前已非期中選舉的議題焦點。(美聯社)

新冠疫情已趨緩卻未完全平息，許多保守派與自由派人士不僅反對口罩強制令，也受夠過去兩年來的防疫措施。華盛頓郵報報導，隨著秋季選舉季的到來，新冠病毒已不再是焦點議題；但專家提醒，防疫疲乏造成的負面影響，可能讓民眾更難應對下一波疫情。

迪士尼樂園日前解除已接種新冠疫苗者的口罩強制令，成為室內公共場所解禁的最新例證，反映新冠肺炎疫情危機已不若2020年、2021年甚至今年1月那般嚴峻。

加州迪士尼樂園日前對已接種疫苗者解除口罩令，疫情目前已非期中選舉的議題焦點。(美...
加州迪士尼樂園日前對已接種疫苗者解除口罩令，疫情目前已非期中選舉的議題焦點。(美聯社)

民主黨執政的藍州政府陸續解除口罩強制令；事實證明，在許多方面，當新的病毒出現，防疫工作比以往更加困難，就連過去支持防疫措施者，現在也不願配合了。

耶魯大學(Yale University)傳染病學副教授岡薩維斯(Gregg Gonsalves)說：「公共衛生傳遞壞消息，現在基本上出現批評『帶來壞消息的信使』(kill-the-messenger)的現象。」 

新冠病毒目前每天平均奪走2300人的性命，但當前防疫情況讓政府官員與傳染病專家尷尬，他們需要說服民眾繼續堅持防疫，直到病毒受到控制，卻也擔心失去民心；民調顯示，拜登總統的支持度因防疫不力而下降。

許多疾病專家對於民眾防疫疲乏感到挫折，但也有專家認同應該放寬防疫，以準備好應對新變種病毒疫情的作法。

西北大學(Northwestern University)預防醫學教授馬賽迪斯‧卡尼松(Mercedes Carnethon)和許多民眾批評公衛專家阻礙民眾回歸日常生活，指防疫措施嚴重干預人民生活，其影響甚至比病毒奪走人命更甚，這些負面影響可能讓人們更難應付下一波疫情。

爾灣加州大學(UC Irvine)公衛學系副教授諾默(Andrew Noymer)則表示，疫情給人們的最大教訓便是，「公衛專家在危機中遭漠視，人們對下一波疫情的準備恐怕更加不足。」

防疫 疫情 口罩

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