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兩黨有志一同…通膨、防疫議題 期中選舉主戰場

編譯盧炯燊／綜合19日電
今秋舉行的期中選舉，兩黨都已為選舉主軸定調，圖為參院多數黨領袖舒默在華府說，民主黨將會努力降低物價，讓美國家庭省下更多錢。(美聯社)
今秋舉行的期中選舉，兩黨都已為選舉主軸定調，圖為參院多數黨領袖舒默在華府說，民主黨將會努力降低物價，讓美國家庭省下更多錢。(美聯社)

對於11月的期中選舉，民主黨共和黨不約而同發出信號，以嚴重的通膨問題及新冠疫情強制措施作為爭取選民支持的主打議題。

從參院稍早有關短期撥款，維持聯邦政府運作避免停擺的辯論及投票期間，兩黨趁機祭出這兩個議題已見端倪。參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)發言時談到了通膨問題，抨擊總統拜登及民主黨人的政策，例如限制在聯邦土地上鑽探，扼殺了國內的能源生產，從而推高了汽油價格。

今秋舉行的期中選舉，兩黨都已為選舉主軸定調，圖為參院少數黨領袖麥康諾在華府說，共...
今秋舉行的期中選舉，兩黨都已為選舉主軸定調，圖為參院少數黨領袖麥康諾在華府說，共和黨將為美國家庭遭到的通貨膨脹奮戰。(美聯社)

他也提到了學童在學校內需要戴口罩防疫的規定；麥康諾聲稱，共和黨正為科學、常識及兒童的最大利益挺身而出，認為兩年多來，學校不必要的停止面授課程及強迫學童戴口罩，做得太過了。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則表示，民主黨人將專注於推動降低成本、讓人們口袋裡有更多錢的解決方案；他指責共和黨人僅只抱怨不能改善通膨，應該拿出解決方案。

他又說，民主黨人正在考慮透過立法來降低兒童保育、食品、處方藥和半導體的成本。

儘管舒默如此說，但在目前而言，民主黨在通膨及新冠疫情強制措施方面都處於劣勢。

目前通膨率達7.5%，是40年來最高，就以麥康諾所觸及的汽油價格問題上，上星期全國平均每加侖3.53元，高於一年前的2.58元；在抗疫強制措施方面，紐約州及加州等民主黨主政州也放寬了戴口罩規定，愈來愈多人對疫情下的限制措施感到不滿及憤怒。

舒默承認，民主黨人不會追求事事達成一致，例如今年暫停徵收每加侖0.184元聯邦汽油稅的提議，民主黨人尚未一致支持。

麥康諾嘲笑這個提議是大膽、有創意，但對選民幾乎沒有什麼幫助，而且還減少了聯邦用於道路項目的資金；他明確表示反對。南達科他州共和黨籍聯邦參議員熊恩(John Thune)也說這個提議是民主黨絕望之下的產物。

除了通膨及疫情強制措施外，共和黨人也提出一些社會問題希望引起選民關注，包括指責民主黨對社會犯罪問題軟弱，讓無辜受害者處旇暴力危險之中等。

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