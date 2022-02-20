兩黨有志一同…通膨、防疫議題 期中選舉主戰場

今秋舉行的期中選舉，兩黨都已為選舉主軸定調，圖為參院多數黨領袖舒默在華府說，民主黨將會努力降低物價，讓美國家庭省下更多錢。(美聯社)

對於11月的期中選舉，民主黨 及共和黨 不約而同發出信號，以嚴重的通膨問題及新冠疫情 強制措施作為爭取選民支持的主打議題。

從參院稍早有關短期撥款，維持聯邦政府運作避免停擺的辯論及投票期間，兩黨趁機祭出這兩個議題已見端倪。參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)發言時談到了通膨問題，抨擊總統拜登及民主黨人的政策，例如限制在聯邦土地上鑽探，扼殺了國內的能源生產，從而推高了汽油價格。

今秋舉行的期中選舉，兩黨都已為選舉主軸定調，圖為參院少數黨領袖麥康諾在華府說，共和黨將為美國家庭遭到的通貨膨脹奮戰。(美聯社)

他也提到了學童在學校內需要戴口罩防疫的規定；麥康諾聲稱，共和黨正為科學、常識及兒童的最大利益挺身而出，認為兩年多來，學校不必要的停止面授課程及強迫學童戴口罩，做得太過了。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則表示，民主黨人將專注於推動降低成本、讓人們口袋裡有更多錢的解決方案；他指責共和黨人僅只抱怨不能改善通膨，應該拿出解決方案。

他又說，民主黨人正在考慮透過立法來降低兒童保育、食品、處方藥和半導體的成本。

儘管舒默如此說，但在目前而言，民主黨在通膨及新冠疫情強制措施方面都處於劣勢。

目前通膨率達7.5%，是40年來最高，就以麥康諾所觸及的汽油價格問題上，上星期全國平均每加侖3.53元，高於一年前的2.58元；在抗疫強制措施方面，紐約州及加州等民主黨主政州也放寬了戴口罩規定，愈來愈多人對疫情下的限制措施感到不滿及憤怒。

舒默承認，民主黨人不會追求事事達成一致，例如今年暫停徵收每加侖0.184元聯邦汽油稅的提議，民主黨人尚未一致支持。

麥康諾嘲笑這個提議是大膽、有創意，但對選民幾乎沒有什麼幫助，而且還減少了聯邦用於道路項目的資金；他明確表示反對。南達科他州共和黨籍聯邦參議員熊恩(John Thune)也說這個提議是民主黨絕望之下的產物。

除了通膨及疫情強制措施外，共和黨人也提出一些社會問題希望引起選民關注，包括指責民主黨對社會犯罪問題軟弱，讓無辜受害者處旇暴力危險之中等。