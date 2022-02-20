挺共和黨參議員史考特 甲骨文艾里森豪捐1500萬
甲骨文(Oracle)聯合創始人艾里森(Larry Ellison)1月捐出1500萬元給共和黨聯邦參議員史考特(Tim Scott，南卡羅來納州)的超級政治行動委員會，成為今年以來金額最大的政治獻金之一。
Politico網站19日報導，「機會事項基金」(Opportunity Matters Fund)最新一份選舉資金申報文件詳細記載這筆捐款；艾里森原本就是親史考特超級政治行動委員會最大金主，2020年及2021年他共捐出1000萬元；史考特去年曾前往艾里森的夏威夷拉奈島(Lanai Island)住處會面。
史考特由艾里森等超大金主取得愈來愈多支持，不禁令外界揣測他未來可能參選總統；他角逐今年期中選連任，募款也超有成效。艾里森的銀彈也將讓「機會事項基金」在期中選占有重要地位。
聯邦選舉委員會(FEC)檔案顯示，「機會事項基金」1月底前銀行帳戶存款超過2000萬元，截至目前，機會事項基金已花費數十萬元，幫共和黨眾議員候選人杭特(Wesley Hunt)打競選廣告；杭特是非裔退伍軍人，正在德州新成立的選區競選；該選區將於3月1日舉行初選。
除了艾里森之外，其他企業也挹注大量資金到競選活動中。在共和黨這一邊，對沖基金Citadel執行長格里芬(Ken Griffin)去年注資至少2800萬元給共和黨超級政治行動委員會等團體，最近還捐出2000萬給伊利諾伊州州長競選活動。
民主黨方面，億萬富翁索羅斯(George Soros)注資1億2500萬元給自家超級政治行動委員會，委員會再把資金分發給其他民主黨團體，包括民主黨州務卿協會(DASS)，以及民主黨旗艦的各參院、眾院超級政治行動委員會。
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