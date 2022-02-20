挺共和黨參議員史考特 甲骨文艾里森豪捐1500萬

共和籍南卡聯邦參議員史考特，獲甲骨文共同創辦人艾里森大筆捐款支持競選連任。(路透)

甲骨文(Oracle)聯合創始人艾里森(Larry Ellison)1月捐出1500萬元給共和黨 聯邦參議員史考特(Tim Scott，南卡羅來納州 )的超級政治行動委員會，成為今年以來金額最大的政治獻金之一。

甲骨文共同創辦人艾里森大筆捐款支持共和籍南卡聯邦參議員史考特競選連任。(美聯社)

Politico網站19日報導，「機會事項基金」(Opportunity Matters Fund)最新一份選舉資金申報文件詳細記載這筆捐款；艾里森原本就是親史考特超級政治行動委員會最大金主，2020年及2021年他共捐出1000萬元；史考特去年曾前往艾里森的夏威夷拉奈島(Lanai Island)住處會面。

史考特由艾里森等超大金主取得愈來愈多支持，不禁令外界揣測他未來可能參選總統；他角逐今年期中選連任，募款也超有成效。艾里森的銀彈也將讓「機會事項基金」在期中選占有重要地位。

聯邦選舉委員會(FEC)檔案顯示，「機會事項基金」1月底前銀行帳戶存款超過2000萬元，截至目前，機會事項基金已花費數十萬元，幫共和黨眾議員候選人杭特(Wesley Hunt)打競選廣告；杭特是非裔退伍軍人，正在德州新成立的選區競選；該選區將於3月1日舉行初選。

除了艾里森之外，其他企業也挹注大量資金到競選活動中。在共和黨這一邊，對沖基金Citadel執行長格里芬(Ken Griffin)去年注資至少2800萬元給共和黨超級政治行動委員會等團體，最近還捐出2000萬給伊利諾伊州州長競選活動。

民主黨 方面，億萬富翁索羅斯(George Soros)注資1億2500萬元給自家超級政治行動委員會，委員會再把資金分發給其他民主黨團體，包括民主黨州務卿協會(DASS)，以及民主黨旗艦的各參院、眾院超級政治行動委員會。