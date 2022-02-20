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Omicron威脅未接種疫苗人群 全國緊急狀況延至3月1日

編譯柯立偉／綜合19日電
由於疫情持續不退，拜登總統宣布全國緊急狀況延長至3月1日，圖為拜登20日戴著口罩外出，到華府餐館午餐。(路透)
由於疫情持續不退，拜登總統宣布全國緊急狀況延長至3月1日，圖為拜登20日戴著口罩外出，到華府餐館午餐。(路透)

隨著Omicron變種病毒疫情前景樂觀，全美整體死亡率已較前兩周下降13%，許多地區已漸漸解除防疫限制，但仍有至少14個州的平均每日死亡人數高於過去兩周，且因Omicron變種病毒而死亡的人數已超越Delta變種病毒；為求謹慎，拜登總統18日表示將延長全國緊急狀態至3月1日。

目前Omicron變種病毒致死率高於前兩周的14州包含阿拉巴馬、阿拉斯加、阿肯色、加州、喬治亞、夏威夷、愛達荷、肯塔基、緬因、奧克拉荷馬、田納西、德州、猶他、西維吉尼亞州。

如果單從死亡人數觀察，Omicron變種病毒在美國造成的死亡人數高於Delta變種病毒；一樣是三個月，Delta病毒在8月1日至10月31日間共造成13萬2616人死亡，而Omicron病毒則在12月1日至今導致15萬4750人死亡，因Omicron而死的病患人數，比起Delta病毒高出17%。

然而，若從「致死率」觀察，則可發現Omicron變種病毒因感染人數大量增加，致死率明顯偏低；Delta病毒在三個月內感染1091萬7590人，死亡率約為1.2%；而Omicron變種病毒則在一樣的時間長度內感染了3016萬3600人，死亡率約為0.5%，是Delta病毒的一半不到。

不過，在Omicron變種病毒爆發前，全美的疫苗供應已相當普及，但全美接種率卻是富有國家中最低的；目前美國至少已接種一劑疫苗的比率約76.1%、完整接種兩劑者約64.7%、補強針接種者約43.2%，導致全美的死亡人數居高不下；若這15萬人當初都有接種疫苗，疫情早已流感化。

由於Omicron變種病毒持續為未接種疫苗的人群構成嚴重威脅，拜登總統18日宣布將聯邦緊急狀態延長至3月1日；拜登在致函給眾院要求延長緊急狀態的信函中稱，為因應Omicron變種在部分州死亡率上升，「仍有必要繼續維持全國緊急狀態令。」

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