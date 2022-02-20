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焦慮、憂鬱…疫情煎熬 青少女「心病」急診遽增

編譯林梅婕／綜合19日電
新冠疫情對青少女造成巨大心理壓力。圖為印第安納州一家醫院的急診室。(Getty Images)
新冠疫情對青少女造成巨大心理壓力。圖為印第安納州一家醫院的急診室。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)最近公布一份研究數據顯示，新冠疫情期間青少女因進食障礙、焦慮、憂鬱或壓力過大等原因到急診室就醫的比率急遽成長；該報告也進一步分析這一世代青少男女常見的心理問題。

心理健康專家認為，疫情使得青少年更容易感到孤獨、與世隔絕和失控。波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)兒科醫師艾蜜莉‧普魯爾(Emily Pluhar)說：「一群非常脆弱的群體被強迫面對疫情大流行的結果，就是造成進食障礙，而且情況已經失控。」

CDC報告指出，為進食障礙就醫的青少女在疫情間翻倍成長，原因大多是「缺少過去日常的活動，以及失去情緒發洩的出口」。

此外，CDC稱罹患抽動障礙(tic disorder)的青少年比率也增加許多，更是一種「非典型」的狀況；儘管這種病症在男性的身上較為常見，但CDC表示，繼社群軟體、尤其抖音(TikTok)被廣為使用後，有些青少女在也開始罹患抽動障礙。

CDC報告中寫道：「社群媒體強化了民眾心中因為疫情造成的壓力，或是讓抽動障礙變嚴重的風險增加，才造成青少女近來頻繁就醫。」

另一份CDC的相關報告則指出，疫情趨緩後急診室的床位逐漸釋出，但為了心理健康而就醫的比率也大幅上升；雖說與2019年相比，整體就醫率在2020年下降51%，2021年又下降了22%，但CDC歸納只是因為民眾多半在疫情間延後治療，容易產生運動傷害的活動也減少。

此外，比起2019年，青少年男性為心理健康至急診室就醫的比率在2020年和2021年都有下降的趨勢；而根據心理狀況和時間的不同，青少男女就醫的比率也有些微差異，CDC報告就寫道：「這樣的性別差異象徵男女需求的不同。」

CDC 疫情 心理健康

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